Немецкая компания Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в аннексированный Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. По данным Reuters, Siemens пересмотрит планы по развитию бизнеса в России после скандала с турбинами.

Компания Siemens подтвердила, что по меньшей мере две газовые турбины ее производства нелегально попали в аннексированный Россией Крым. Концерн заявил, что турбины предназначались для энергетического проекта на Таманском полуострове.

Как стало известно информационным агентствам из источника, близкого к немецкому концерну, “Siemens предпринял все возможные шаги для того, чтобы воспрепятствовать установке и запуску турбин в Крыму, в частности, чтобы запретить эти действия юридически”. Компания хочет воспрепятствовать тому, чтобы частично принадлежащее ей российское предприятие “ЗАО Интеравтоматика” выполняло работы по монтажу и обслуживанию турбин. Siemens предпринял и юридические действия, выяснив, что необходимые для монтажа компоненты пока еще не были поставлены в Россию и их поставку можно остановить. Кроме того, предприняты шаги по дипломатическим каналам. По словам источника в компании, “без необходимых компонентов и ноу-хау для российской стороны будет невозможно запустить в Крыму электростанцию с этими двумя турбинами”.

Критика в адрес концерна Siemens в Германии звучит громко. Две из четырех газовых турбин, предназначенных по контракту для электростанции на полуострове Тамань, попали в Крым. Это нарушает экономические санкции Евросоюза и США, введенные в связи с аннексией полуострова Россией. Санкции предусматривают запрет на прямые экономические контакты западных организаций с Крымом.

Без необходимых компонентов и ноу-хау будет невозможно запустить в Крыму электростанцию с этими турбинами

Сейчас Siemens выясняет, где, собственно, находятся две другие поставленные в Тамань турбины. Известно также, что те агрегаты, которые оказались в Крыму, были технологически изменены российской стороной для использования вместе с дополнительным оборудованием американского производства.

Все четыре турбины были проданы и поставлены для теперь уже обанкротившейся российской фирмы, которая намеревалась запустить электростанцию на Таманском полуострове. Доставка турбин была оплачена Siemens российской стороной, но, как сообщает источник в компании, дальнейшее передвижение этих установок является нарушением контракта.

Ведется ли здесь чистая игра или это сговор сторон, последствия которого были ими заранее предусмотрены и просчитаны? Этот вопрос уже расследует прокуратура Мюнхена, выясняющая, нарушил ли Siemens юридические предписания по осуществлению санкций. Президент России Владимир Путин обещал населению Крыма обеспечить его электроэнергией, и ему для этого нужна поставка турбин Siemens. Еще год назад источник в мюнхенском концерне сообщал агентству Рейтер, что дочернее предприятие Siemens планирует поставку турбин в Крым вопреки санкциям Евросоюза. Siemens тогда официально опроверг эту информацию. Но немецкие СМИ уже неоднократно писали о том, что соблазненные большими прибылями крупные немецкие фирмы, включая Siemens, давно научились играть по принятым в России правилам ведения бизнеса, включающим в качестве составного элемента коррупцию.

Наши немецкие друзья знают, что и мы остаемся их друзьями

Правительство Германии считает, что Siemens обязан сделать все возможное, чтобы избежать нарушения санкций. Представитель министерства экономики Германии заявил в понедельник: “Предприниматели обязаны нести ответственность и придерживаться соблюдения законов, регулирующих экспорт, это же действует и в отношении соблюдения экономических санкций”. Согласно сообщению Рейтер, Siemens намерен в любом случае воспрепятствовать использованию своих газовых турбин в Крыму.

Интернет-портал “Новости немецкой экономики” публикует снимок встречи руководства Siemens с Владимиром Путиным. Президент России, встречаясь 9 месяцев назад с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем, говорил ему:

– У нас очень много друзей в Германии, и несмотря на все сложности, которые возникают в политической сфере, наши друзья остаются друзьями, мы это знаем, видим, чувствуем. Наши немецкие друзья знают, что и мы остаемся их друзьями. Поэтому, опираясь на позитивный потенциал, мы должны искать решения всех сложных вопросов. Мы когда-нибудь их обязательно найдем, но чем раньше, тем лучше.

В прессе уже появились сообщения о том, что Siemens подаст в суд на российскую государственную внешнеэкономическую компанию “Технопромэкспорт”, которая закупала злополучные турбины и находится сейчас в процессе банкротства. Собиралась ли она строить электростанцию в Тамани или это тоже была экономическая “спецоперация”?

Еще в сентябре 2016 года газета “Ведомости” писала:

“Дочка” “Ростеха” продает купленные для этого у Siemens турбины. “Технопромэкспорт” продает четыре газотурбинные установки мощностью 165 МВт каждая, следует из материалов компании. Аукцион продлится до конца сентября, стартовая цена – 166,7 млн евро (почти 11 млрд руб. по текущему курсу). В материалах указано, что оборудование было спроектировано и изготовлено под климатические и сейсмические условия Краснодарского края. В Краснодарском крае, в Тамани, планируется строительство новой генерации мощностью 450 МВт”.

Турбины были доработаны с помощью российских технологий и компонентов

В Siemens уже официально заявили, что “шокированы” тем, что турбины будут установлены на двух строящихся электростанциях в Крыму. Как следует из заявления представителя Siemens, “действия в России являются явным нарушением договора о поставке турбин. Договор ясно и несомненно запрещал поставку турбин в Крым”. Согласно этому заявлению, Siemens подает в суд и требует немедленного возврата турбин в Тамань. В противном случае фирма угрожает разорвать контракт, что означало бы требование вернуть турбины в Германию.

Обмен заявлениями в прессе был продолжен и российской стороной, заявившей, что турбины, которые будут устанавливаться в Крыму, “куплены на вторичном рынке” и “доработаны с помощью российских технологий и компонентов”.

По сведениям Рейтер, турбины Siemens – единственные, которые подойдут к фундаментам, уже построенным в Крыму. В их установке должно участвовать ЗАО “Интеравтоматика”, в котором Siemens принадлежат 46 процентов акций, и концерн намерен запретить этой фирме монтаж турбин в Крыму, как и вообще всякую деятельность на территории полуострова. Представитель компании заявил: “Siemens настаивает на том, чтобы все контракты, которые могут иметь отношение к деятельности в Крыму, были немедленно приостановлены”.