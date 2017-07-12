Корреспондент Reuters 9 июля отснял турбины компании Siemens в Феодосийском торговом морском порту. В начале июля турбины Siemens доставили в российскую Тамань для строительства электростанции. Оттуда турбины перевезли в аннексированный Крым. Это нарушает экономические санкции Евросоюза и США. 10 июля Siemens начала расследование доставки двух ее турбин в Крым вопреки санкциям. 11 июля компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы. В компании заявили, что «обдумают» дальнейшие отношения с Россией. 13 июля правительство Германии призвало Siemens объяснить поставки турбин в Крым.