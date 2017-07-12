Правительство Германии призвало компанию Siemens объяснить поставки турбин в Крым

Правительство Германии призвало компанию Siemens AG быстрее и полнее представить объяснения по поводу того, каким образом ее газовые турбины, вопреки действующим санкциям Европейского союза, добрались до оккупированного Россией украинского Крыма из соседней России, сообщает Радiо Свобода.

Как заявил журналистам в Берлине представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, немецкое правительство следит за делом «с большим вниманием».

По его словам, соблюдение санкций – это в первую очередь ответственность компании. Именно компания, сказал он, должна проверять, чтобы все ее деловые отношения соответствовали санкционные режиму.

«Доставка турбин в Крым вопреки условиям контракта и несмотря на заверения на высшем уровне... заслуживает особого внимания и полностью недопустима», – отметил спикер.

Во вторник компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины.

В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после факта поставок в Крым турбин, после которого «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

В понедельник компания Siemens заявила, что выдвинет уголовные обвинения против неназванных лиц, ответственных за это нарушение, а также подаст судебные иски с целью остановить доставку в Крым другого оборудования и добиться возвращения турбин из Крыма обратно в Россию. Иначе, заявили в компании, она будет добиваться отменить все контракты. Кроме того, Siemens взвешивает и другие дополнительные шаги, говорилось в сообщении.

Компания тогда подтвердила информацию о доставке в Крым по крайней мере двух из четырех ее турбин вопреки санкциям по полуострова. Она также обещала, что не будет участвовать в монтаже, наладке и гарантийном обслуживании турбин, если их все-таки установят там.

Турбины были поставлены для электростанции на Таманском полуострове в России и перевезены из России в Крым «против воли» компании Siemens, компания также отрицает свою причастность к перенаправлению турбин из России в Крым. Это, отметила компания, составляет очевидное нарушение контракта, что прямо запрещает российскому контрагенту осуществлять поставки в Крым. Как говорилось в сообщении, в течение прошлых нескольких месяцев контрагент неоднократно письменно уверял Siemens, что перевозки турбин в Крым не будет.

При этом, заявили в компании, Siemens начинает внутреннее расследование в отношении всех своих совместных предприятий и партнеров в России, чтобы гарантировать отсутствие любых поставок или оказание услуг, которые могли бы нарушить экспортные ограничения.