Газовые турбины немецкого концерна Siemens, вопреки санкциям ЕС, были доставлены в аннексированный Россией Крым. Представители концерна не отрицают, что турбины прибыли на полуостров, но уверяют, что это произошло без их согласия, и обещают судиться с российским партнером. Агентство Reuters сообщило, что, вопреки ограничениям, четыре газовые турбины Siemens уже доставлены на крымские электростанции. Как это произошло на самом деле?

Нарушал ли Siemens санкции Евросоюза против аннексированного Россией украинского полуострова Крым или нет? Виноват ли в этом концерн или он сам стал жертвой запутанных партнерских отношений с несколькими российскими партнерами? А если все-таки виноват, то какое наказание против него должно быть применено? Вокруг этих и других тем в настоящее время ведутся дискуссии и в немецких СМИ, и в деловых, бизнес- и политических кругах. Многочисленные источники утверждают, что турбины якобы изготовлены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, но частично модернизированы еще одним российским партнером концерна ‒ «Ростехом».

Вопрос поставки турбин Siemens в Крым возник еще в прошлом году, но концерн тогда опроверг эту информацию, ссылаясь на то, что они были изготовлены для генерации энергии на полуострове Тамань в Краснодарском крае России. Сейчас, когда эта продукция все-таки была транспортирована на полуостров, концерн обнародовал официальное заявление, в котором утверждает, что газотурбинные установки, поставленные для проекта в России, доставлены на территорию оккупированного Крыма без согласования с производителем.

Ответственность за нарушения

На запрос Радіо Свобода относительно скандальных поставок ответил представитель концерна Siemens Филипп Энч. При этом он отказался лично общаться с журналистами, заявив, что ситуация слишком критична, поэтому в концерне решили все заявления по этому поводу делать письменно.

Наш клиент неоднократно подтверждал письменно, что он не планирует использовать турбины в Крыму. Поэтому Siemens будет обращаться с иском против ответственных за это лиц

​«Сообщаем, что Siemens из надежных источников получил информацию о том, что по меньшей мере две из четырех газовых турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, доставлены в Крым против нашей воли. Эти действия означают нарушение соглашения с Siemens по поставкам в Крым, безусловно запрещенным для наших клиентов. Между тем наш клиент неоднократно подтверждал письменно, что он не планирует использовать турбины в Крыму. Поэтому Siemens будет обращаться с иском против ответственных за это лиц. Также Siemens будет судиться относительно соблюдения всех сделок ‒ с целью прекращения дальнейших поставок в Крым, а доставленное туда оснащение должно транспортироваться в место, указанное в договоре, то есть на Тамань. Иначе Siemens будет настаивать на его расторжении», ‒ говорится в ответе на запрос Радіо Свобода.

Между тем в дискуссиях и специалистов, и политиков все отчетливее прослеживается проблема, которую до сих пор обходили вниманием: конкретная ответственность тех, кто нарушает санкции, введенные против России, в том числе и в связи с аннексированным ею полуостровом. В интервью Радіо Свобода представитель Восточного комитета немецкой экономики Андреас Метс, ссылаясь на средства массовой информации, заявил о непричастности Siemens к любым нарушениям.

Фирма Siemens делает все для того, чтобы в этом конкретном случае соблюдать условия санкций

​«Сообщения по этому поводу не новые, на эту тему дискутируют уже один-два года. До сих пор мы не имели никакого нарушения санкций со стороны немецких предприятий. Условия по ним строго соблюдаются. Также и фирма Siemens делает все для того, чтобы в этом конкретном случае соблюдать условия санкций. Другие оценки вы можете получить от самого концерна», ‒ посоветовал представитель Восточного комитета немецкой экономики.

Лазейки для крупного бизнеса

То, что немецкий крупный бизнес, концерны или компании пытаются обойти экономические ограничения против России ‒ не секрет. СМИ неоднократно сообщали о ряде нарушений санкций со стороны предприятий, поставляющих продукцию в эту страну. В том числе и в аннексированный Россией Крым, который, вопреки санкциям, с визитами посещают западные, в том числе и немецкие предприниматели, после чего там активизируется деловая активность. Также в порты полуострова прибывают корабли под флагами западных стран.

​Поэтому, как сказал в интервью Радіо Свобода старший директор программ Фонда Маршалла «Германия ‒ США» Йорг Форбриг, уже очевидно, что бизнес, который заинтересован сотрудничать с Крымом и соседней Россией, ищет возможности обойти санкции. Поэтому, по мнению Форбрига, последний случай с Siemens не является неожиданностью.

Мы до сих пор не имеем никакого опыта относительно нарушения санкций и того, как можно в правовом смысле этому противодействовать. Возможно, Siemens станет таким случаем и примером

​«Уже на протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем, как западные фирмы обходят санкции ЕС. Что касается Siemens, то становится очевидным, что существуют механизмы, которые позволяют такое сотрудничество между фирмами в обход ограничений, а именно, к примеру, через дочерние предприятия в России. То есть дочернее предприятие работает в России, оно поставляется через фирмы, которые не в списке санкционированных: через дочерние предприятия они могут сотрудничать. Примерно так же произошло в случае с Siemens. Это показывает своеобразную слабость санкций ЕС, которые можно так просто обойти. До сих пор не было прецедента, когда бы начиналось уголовное производство против предприятия, обошедшего санкции. Мы до сих пор не имеем никакого опыта относительно нарушения санкций и того, как можно в правовом смысле этому противодействовать. Возможно, Siemens станет таким случаем и примером», ‒ объясняет старший директор программ немецкого Фонда Маршалла.

Как сделать санкции эффективными?

Гешефт Siemens для специалистов вполне понятен: турбины предназначались не для крымской станции, а для полуострова Тамань, но дочернее предприятие, в котором концерн имеет свою долю, переправило их в Крым ‒ для строительства новой электростанции. Так же действуют и другие подобные европейские предприятия.

По мнению эксперта, учитывая ситуацию с Siemens, ЕС и Германия, которые инициировали санкции, должны признать, что они постоянно и систематически нарушаются. Эту проблему следует выдвинуть на повестку дня ‒ среди политических вопросов, чтобы можно было говорить о последствиях этих нарушений для тех, кто обходит ограничения. Должны быть созданы правовые рамки, которые давали бы возможность применять меры воздействия против нарушителей, сделать санкции эффективными.

Сейчас Siemens ищет правовые возможности, чтобы выйти из неприятной ситуации, что похоже скорее на своеобразное средство обороны. Но, учитывая летние каникулы, отпуска, наблюдатели предполагают вполне возможную вероятность, что во время этого перерыва дело «заснет». К тому же, если кто и занимается им, то это в основном журналисты, ведущие его расследование. А о политиках и говорить нечего: они находятся в предвыборных процессах, поэтому крайне сдержаны в оценках и высказываниях.

Что касается немецких СМИ, то они действительно последовательны в своих выводах. К примеру, Frankfurter Allgemeine Zeitung на вопрос: «Кто виноват и виноват ли?», считает, что объяснение Siemens ‒ что виновно дочернее предприятие или российские партнеры ‒ это «косметика» для защиты. Таким образом участники процесса стремятся обезопасить Siemens от международных санкций.

Также издание Der Spiegel в качестве аргумента против «подковерных» игрищ бизнеса приводит пример: «Руководитель дочерней фирмы Siemens ‒ «Ростеха» ‒ является другом Путина, вместе с ним служившим в Дрездене».

Что касается позиции правительства Германии в этом вопросе, то, как заявила ранее одна из спикеров Министерства экономики: «Это находится в ответственности Siemens ‒ соблюдать законы и санкции»​. Берлин изначально был скептически настроен относительно гешефтов с турбинами.