«Сверхдержава» оказалась воришкой» – из крымских сетей

Мир продолжает следить за скандалом с участием концерна Siemens. Немецкая компания подтвердила, что именно ее газовые турбины в обход европейских санкций завезли в Крым.

Теперь Siemens планирует подать в суд на лиц, причастных к незаконной поставке ее продукции. В компании подчеркнули, что не будут оказывать гарантийные услуги турбинам, которые оказались в Крыму. Но такеи объяснения возмущенную интернет-общественность совсем не устраивают.

Владимир Гарначук

Милые бранятся

Alex N Alex Noyt

Если уж журналисты имеют точные сведения, то уж международные правоохранители тем более - Сименс не отвертится от штрафов и репутационных потерь. И уже задача наших дипломатов не спустить ситуацию на тормозах.

Сергей Чупат

То что засветилось, назад уже не спрятать. Сименсу придется очень показательно и дорогостояще отмывать репутацию. Вот так доверять россиянам, даже если это и частично твоя фирма.

Сергей Боженко

...Я никогда не сталкивался с турбинами, но понимаю что там диагностика должна быть поставлена гораздо лучше чем на печатных машинах - на порядок выше уровень ответственности.

Сегодня диагностика немецких печатных машин осуществляется через интернет, т.е. машина чтобы работать должна быть постоянно подключена к сети. Есть в этом еще одна неафишируемая фича: так как машины покупают в кредит, то стоит пропустить очередной платеж, машину могут выключить дистанционно и не включить пока не заплатишь.

Наверняка такого же плана фича есть и в управлении этими турбинами. Поэтому без поддержки немцев вряд ли турбина будет работать…

Российская сторона озвучила свою версию случившегося. В компании «Ростех», причастной к скандальной закупке, заявили что приобрели сименсовские турбины на вторичном рынке. Представитель президента России Дмитрий Песков пошел еще дальше – он назвал турбины российскими.

Николай Солонин

откуда в РФ турбины, из навоза слепили?

Фердінандъ Кокошка

"В свою очередь Кремль утверждает, что турбины, устанавливаемые в Крыму, произведены в России из говна и палок".

Yuri Cherkashin

Турбины Сименс? Ихтамнет. Как нет и российских солдат в Донбассе. Как нет и российских хакеров, взламывающих Демпартию США.

Ихтамнет. Это один из мемов Путена.

Sergey P. Nadtochiy

Турбины отреклись от сименс и трижды плюнули в сторону германии приняв гражданство эрефии.

Hans Art Zed Meyer

после того как найдут эти турбины в Крыму, их должны будут раздавить бульдозерами

Участники обсуждения настаивают на том, что Украина и другие страны должны наказать концерн Siemens за нарушение санкционного режима.

Екатерина Золотарёва

...Казалось бы – все понятно и очевидно, наша реакция должна быть молниеносной – это украинская территория и любые нарушения наших законов должны быть пресечены максимально быстро и жёстко.

Но по итогу я с удивлением встречаю людей, которые на полном серьёзе рассуждают о том, что нам выгодно заткнуться и дуть в тряпочку, ведь "создав проблемы для Сименса в Украине вы создадите проблемы для самой Украины, да и вообще Сименс положит на нас болт, ведь наш рынок по сравнению с продажами Газпрому – статистическая погрешность и им легче уйти от нас"...

...Так вот... Мне ужасно грустно, что я должна объяснять это взрослым и неглупым людям на 4 году войны, но таки потрудитесь понять: да [ВСЕ РАВНО], кто они, что они, как они и откуда они... ...Потому что никто. Никогда. Не смеет. Нарушать. Законы. Украины…

Незаменимых нет...