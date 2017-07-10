Компания Siemens подаст в суд на причастных к поставкам турбин в Крым

Компания Siemens намерена подать в суд на лиц, причастных к поставке в обход санкций произведенных на ее предприятии газовых турбин для электростанций в аннексированном Крыму, сообщает российское издание «Медуза».

Как говорится в распространенном компанией заявлении, в аннексированный Крым попали, как минимум, две турбины Siemens.

«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», – отмечается в заявлении компании.

Источник в Siemens, пожелавший остаться неназванным, заявил Reuters, что компания предприняла все законные меры для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крым оборудования, на которое распространяются санкции.

Немецкая фирма Siemens сообщила 7 июля о создании группы для расследования сообщений о том, что ее турбины доставили в аннексированный Крым для использования на российских электростанциях.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань.

В российском госконцерне «Ростех» утверждают, что его дочерняя структура – компания «Технопромэкспорт» – не закупала газовые турбины для строящихся в аннексированном Крыму ТЭС напрямую у немецкой Siemens, а приобрела их на вторичном рынке.