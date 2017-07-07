В «Ростехе» утверждают, что турбины Siemens для Крыма купили на вторичном рынке

В российском госконцерне «Ростех» утверждают, что его дочерняя структура – компания «Технопромэкспорт» – не закупала газовые турбины для строящихся в аннексированном Крыму ТЭС напрямую у немецкой Siemens, а приобрела их на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении Ростеха, передает ТАСС.

В «Ростехе» также отметили, что была проведена модернизация установок. «В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Данное решение позволило «Технопромэкспорту» минимизировать сроки реализации строительства ТЭС», – подчеркнули в корпорации.

Накануне сообщалось, что немецкая компания Siemens AG заявила, что не будет обслуживать свои незаконно ввезенные из России в аннексированный Крым турбины, если эти данные подтвердятся. Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым и создала рабочую группу, которая должна расследовать обстоятельства, и эта группа «уже усердно работает», чтобы установить факты.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О том, что Россия планирует установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens, еще в 2015 году сообщала газета «Ведомости».

В апреле глава российского министерства энергетики Александр Новак признал, что завершение строительства ТЭС в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.