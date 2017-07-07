Siemens расследует информацию о поставках турбин в Крым – Reuters

Немецкая фирма Siemens сообщает, что 7 июля она создала группу для расследования сообщений о том, что ее турбины доставили в аннексированный Крым для использования на российских электростанциях. Об этом в пятницу сообщает Reuters.

«У нас нет достоверных данных о фактических поставках наших турбин в Крым, однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду целевой группы для расследования вопроса, которая усердно работает над выяснением фактов», – цитирует издание заявление компании Siemens.

«Если бы были какие-либо повторные маршруты недавно приобретенных турбин в Крым, это было бы явным нарушением договорных соглашений. Siemens неоднократно предупреждал своего клиента, что Siemens соответствует всем ограничениям экспортного контроля», – добавили в немецкой компании.

Также сообщается, что Siemens «принимает все возможные юридические меры и примет оперативные меры для предотвращения незаконного использования оборудования». Например, компания «не будет осуществлять какие-либо поставки или предоставлять услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии», – говорится в сообщении.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

В российском госконцерне «Ростех» утверждают, что его дочерняя структура – компания «Технопромэкспорт» – не закупала газовые турбины для строящихся в аннексированном Крыму ТЭС напрямую у немецкой Siemens, а приобрела их на вторичном рынке.