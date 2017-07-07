Новость о том, что турбины производства концерна Siemens, вопреки санкциям, оказались в Крыму, вызвала настоящий шквал возмущения в соцсетях. Интернет-общественность требует от украинского правительства наказать немецкую компанию и даже устроила по этому поводу флешмоб.

Комментируя поставку турбин в Крым, участники обсуждения особо не стесняются в выражениях.

Возмущенные комментаторы даже припомнили немецкому концерну нелицеприятные факты из его истории.

Концерн Siemens поспешил выступить с заявлением, из которого следует, что он не знал о поставке турбин в аннексированный Крым. Если же эти данные подтвердятся, концерн пообещал не обслуживать оборудование.

Однако большинство комментаторов немецкому концерну не поверило.

Хотя некоторые все же допускают, что Siemens стал жертвой обмана со стороны российских заказчиков.

Vitaliy Gal

Сели играть с шулерами, значит уже проиграли

Буквально в тот же день созрел своеобразный флешмоб. Интернет-пользователи толпами повалили на страницы Siemens в соцсетях, чтобы высказать там свое возмущение. Многие пообещали, что в знак протеста больше не будут покупать продукцию немецкого концерна.

Игорь Бочаров

Деньги не пахнут, да?

Iren Malko

Нет вам прощения...#BoycottSiemens

Друже Максимович

Компания Сименс лжет в бизнесе и не заслуживает доверия как бизнес партнер

А есть еще вот такое мнение: