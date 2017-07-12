Порошенко: на строительство дорог в Украине в этом году направят 16 миллиардов гривен

Более 16 миллиардов гривен в этом году направят на строительство дорог в Украине, заявляет 12 июля президент страны Петр Порошенко.

«Мы уверены, что более 16 млрд гривен только в этом году в Украине будет направлено на строительство дорог там, где это никогда не делалось. Чтобы люди почувствовали, что у нас есть ресурсы для этого, несмотря на то, что мы вынуждены резко увеличить финансирование сектора обороны и безопасности», – сказал Порошенко в среду в Сумах.

По словам украинского президента, если в предыдущие годы направления средств от перевыполнения таможенных поступлений на строительство дорог было привилегией лишь нескольких областей, то в 2017 году принято решение о распространении такой практики по всей Украине.

«Надеюсь, что завтра будут приняты изменения в бюджет, которые еще больше расширят инвестиционный потенциал, расширят эксперимент... когда перевыполнение поступлений от таможни, как следствие борьбы с коррупцией, будет направляться на строительство украинских дорог», – сказал Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 95% украинских дорог – разрушены и требуют капитального ремонта.