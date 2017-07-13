Три года назад в Брюсселе руководители Украины и Евросоюза поставили подписи под Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Проведение в Украине реформ и приближение к демократическим европейским стандартам, конфликт на Донбассе и аннексия Крыма ‒ эти вопросы вынесли на повестку дня саммита Украина-ЕС, который проходит в Киеве 12-13 июля.

Накануне саммита Совет Европейского союза утвердил Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС – таким образом Евросоюз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Девятнадцатый саммит Украина-ЕС проходит в период едва ли не самого высокого уровня поддержки евроинтеграции населением Украины. Как показали социологические опросы, около 40 процентов украинцев убеждены, что европейская интеграция является необратимым процессом и альтернативы у Украины нет. Больше европейскую перспективу Украины поддерживают люди с высшим образованием, говорит Екатерина Зарембо, заместитель директора неправительственного Института мировой политики, заказавшего опрос.

По ее мнению, нынешний саммит и для Киева, и для Брюсселя ‒ и победа, и вызов одновременно. Победа ‒ поскольку на нем Украине и ЕС было легко отчитаться о конкретных успехах, а именно ‒ о долгожданной ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима с Украиной. Вызовом является, однако, выработка плана на будущее с четкими критериями его выполнения. А ключевым, по мнению Зарембо, является вопрос ‒ какая вообще следующая «станция» на пути европейской интеграции Украины?

«Европейские партнеры непреклонны: перспектива членства для Украины не стоит на повестке дня Евросоюза, по крайней мере пока. Украина, в свою очередь, должен показать, что готова вкалывать ради членства так же, как и для «безвиза» и Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. И тут всплывает много подводных камней. Соглашение об ассоциации не содержит четких «вех» улучшения, очевидных и желаемых гражданами, вроде безвизового режима. Процесс имплементации документа сложнее понять и объяснить людям, а значит, даже при условии получения сигнала из Брюсселя о политической ассоциации Украины и ЕС, со стороны общества вряд ли стоит ожидать пристального внимания», ‒ объясняет Зарембо.

Украина и Евросоюз пока должны определить конкретные и достижимые в определенной перспективе цели, которые будет легко объяснить гражданам и достижение которых не только будет «галочкой» для киевских и брюссельских бюрократов, а позволит повысить стандарты жизни украинцев до европейского уровня, считает эксперт. Поэтому, «подвергая критике Киев за пробуксовки реформ, в Евросоюзе должны помнить: давление на Украину ради реформ ‒ это хорошо, но определение конечной цели, ради которой внедряются реформы, ‒ критически важно», уверена Зарембо.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Радіо Свобода отмечает, что нынешний саммит даст возможность политикам отчитаться о достижениях, среди которых в Киеве и Брюсселе называют введение безвизового режима для граждан Украины и договоренности об увеличении квот на отдельные виды продукции, которые украинские производители поставляют на рынок ЕС. Сегодня, программа двустороннего сотрудничества Украины с Евросоюзом прежде всего предполагает западную помощь Украине в разных аспектах, говорит эксперт.

Соглашение об ассоциации нужно не просто праздновать – его необходимо выполнять

«Еще один ключевой момент ‒ это соглашение об ассоциации, о котором очень долго и много говорили и которое официально и полностью должно вступить в силу в сентябре. Также открывается и новая повестка дня: Украина, по большому счету, теперь может ставить вопрос о дальнейших шагах на своем пути евроинтеграции. Можно будет даже намекать на перспективу членства ‒ когда-то, в будущем», ‒ отмечает Горбач.

В то же время специалист признает, что вопрос о перспективе членства Украины в ЕС можно будет ставить только после выполнения всех положений и требований, которые прописаны в Соглашении об ассоциации.

«Соглашение об ассоциации нужно не просто праздновать – его необходимо выполнять. А его выполнение предусмотрено на десять лет», ‒ отметил Горбач.

«Инвестиции ЕС являются колоссальным ресурсом на сегодняшний день» ‒ Палий

Такого же мнения придерживается политолог Александр Палий. Он считает, что говорить о вероятности и перспективе членства Украины в Евросоюзе пока рано – к этому не готовы ни Киев, ни Брюссель. Прежде стороны должны выполнить Соглашение об ассоциации. При этом эксперт считает, что украинцы должны предоставлять европейским партнерам новые инициативы, полезные для обеих сторон.

«Это может быть и расширение договора о зоне свободной торговли, и снятие ограничений, которые там еще остались, ‒ достаточно небольшого количества ограничений, но по важным для Украины группам товаров. Это может быть и инвестиционная деятельность, так как инвестиции Евросоюза является колоссальным ресурсом на сегодняшний день, ‒ в силу того, что сейчас Евросоюз является одним из трех полюсов экономической силы в мире наряду с США и Восточной Азией», ‒ отмечает Палий в беседе с Радіо Свобода.

Он также напоминает, что саммит Украина-ЕС работает в новых для европейского сообщества обстоятельствах, ведь Великобритания начала процесс выхода из состава Евросоюза.

Brexit и украинский вопрос

В Киеве убеждены, что Brexit не повлияет на сотрудничество между Украиной и Великобританией. Как сообщил ​премьер-министр Украины Владимир Гройсман после визита в Лондон, британцы и украинцы могут создать зону свободной торговли, когда Британия выйдет из состава ЕС.

В исследованиях о перспективах сотрудничества между Украиной и Великобританией вице-директор Института мировой политики Сергей Солодкий отмечает: в свое время Лондон сделал немало для сближения Украины и ЕС, усилия Британии были едва ли не решающими при принятии санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины и агрессию Кремля на востоке Украины. Поэтому, по мнению Солодкого, как бы ни сложились отношения Лондона с Брюсселем, отношения с Киевом будут в центре внимания британцев.