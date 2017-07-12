Что будет после соглашений об ассоциации и «безвиза»? Евросоюз не стал стимулом для дальнейших реформ в Украине, пишут европейские обозреватели. Поэтому нынешний саммит ЕС ‒ Украина обещает пройти под лозунгом «реализации», а некоторые европейские столицы готовят для украинцев «Планы Маршалла», проекты поддержки для страны, пострадавшей от российской агрессии и склонной к коррупции власти.

Безвизовой режим уже в действии, Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной после более годовой блокировки в Нидерландах, наконец-то набирает полноценную силу. А что же дальше? Что теперь будет мотивировать отношения и сближение между украинцами и блоком европейских государств? Ведь почти все ‒ и политики, и эксперты с обеих сторон сходятся во мнении, что сегодня конкретной цели, которая двигала бы украинско-европейские отношения, не видно, даже на отдаленную перспективу.

Теперь наступает период финансово-экономических рычагов, которые будут работать по принципу «большее ‒ за большее», так считает заместитель директора Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса Роланд Фройденштайн. Он говорит: европейцы будут продолжать помогать Украине в обмен на конкретные шаги в ее реорганизации со стороны украинской власти.

«Даже не имея конкретных проектов для реализации на последующие месяцы или годы, ЕС будет продолжать широкую экономическую поддержку Украины и координацию донорской помощи, в частности МВФ и других, ‒ считает эксперт. ‒ Усилия для поддержки украинских реформ будут продолжаться. А мотивировать Киев на этом пути будут именно экономические стимулы. Больше кредитов, больше финансовой или технической помощи будут предоставлять только при условии, что Украина будет демонстрировать серьезные и регулярные попытки себя реформировать. Особенно в государственном управлении и коррупции».

Лозунгом саммита будет «реализация» ‒ Майстер

По мнению эксперта из Брюсселя, «тот факт, что мы в Евросоюзе не имеем конкретного проекта для Украины, не может служить основанием для того, чтобы украинцы ослабляли свое рвение».

«Нам всем известно, что там еще есть много работы, требующей значительных усилий. Ведь рядом с успешным сбалансированием украинской денежной системы просматриваются большие «пробелы» в эффективном искоренении коррупции», ‒ замечает Фройденштайн.

Между тем, открывая завесу тем, которые будут главными на нынешнем саммите Украина – ЕС, берлинский специалист в области восточноевропейской политики Стефан Майстер считает, что лозунгом встреч на высоком уровне будет слово «реализация».

С одной стороны, речь идет о воплощении в жизнь положений ассоциативного соглашения между ЕС и Украиной, то есть, подстройки украинских стандартов под европейские. С другой ‒ это реализация «минского процесса», в частности, на фоне желания нового президента Франции Эммануэля Макрона играть в нем большую роль, чтобы сдвинуть «застрявший мирный процесс».

Но пока Европейскому Союзу нечем стимулировать прогресс в украинском обществе и экономике, говорит немецкий эксперт берлинского Центра имени Роберта Боша.

«Я не вижу в ЕС «большой морковки», какой бы он дальше заманивал Украину. Разве что денежные обещания на будущее, а также объединение усилий европейцев и украинского гражданского общества, которое является главным двигателем реформ. Пока не хватает понимания, как укрепить позиции реформаторов в Украине и внутри ее власти. Как улучшить давление для реформ как извне, так и изнутри. И здесь речь идет не только о стимулировании, но и о лучшей координации действий с украинским гражданским обществом», ‒ говорит Стефан Майстер.

В некоторых столицах ЕС для украинцев вынашивают «Планы Маршалла»

Между тем, в некоторых государствах европейского сообщества распространяются идеи более концентрированной и более широкой помощи Украине, чтобы она могла приблизиться к ЕС. Скажем, Литва недавно разработала и популяризирует в разных столицах содружества так называемый «Новый европейский план для Украины». Как ожидается, официально он должен быть представлен на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Взглянув на исторический опыт, разработчики этого проекта пришли к выводу: только два геополитических проекта дали вдохновение государствам Европы демократизироваться и развиваться: первый ‒ «План Маршалла» в 1947 году, благодаря которому отстроили послевоенную Западную Европу и не дали ей попасть под влияние «сталинизма». Второй ‒ это план принятия новых членов в ЕС 1990-2000-х годов, когда вступлением в содружестве постсоветские государства освободились от российского влияния, построили крепкие экономики и демократические государства и целиком перешли на «европейские рельсы».

Как объясняет бывший премьер Литвы, а ныне депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс, если Евросоюз не хочет предоставить Украине членство сейчас, учитывая свои внутренние проблемы, то следует для этого государства разработать «План Маршалла» – как в 1947 году. По мнению литовцев, ЕС должен сделать все возможное, чтобы не допустить реализации цели режима Путина – перекрыть украинцам путь к успеху.

Угроза «додонизации»

Как объясняет политик, эту стратегию Путина можно охарактеризовать термином «додонизация», что происходит от имени Игоря Додона, пророссийского президента Молдовы.

«Путин ждет, что недовольные, разочарованные люди проголосуют на предстоящих выборах за тех, кто не будет продвигать необходимые реформы», ‒ говорит Кубилюс и добавляет: как следствие «наступит возвращение политического доминирования Путина в Украину».

Путин ждет, что недовольные люди проголосуют за тех, кто не будет продвигать необходимые реформы

Чтобы этого не допустить, Вильнюс предлагает на следующие годы из так называемого «Европейского внешнего инвестиционного плана», на который до 2020 года заложено 88 миллиардов евро на развитие, часть денег использовать в Украине.

«Финансовый инвестиционный пакет в реальную экономику Украины будет большой помощью и вкладом в эту страну, ‒ объясняет Кубилюс. ‒ Подсчитано, что нужны инвестиции в размере 5 миллиардов евро в год, а это будет способствовать росту экономики до 5-6% по сравнению с 2%, которые есть сейчас. Этот уровень экономического роста и может быть этим передовым проектом, о котором мы говорим».

При этом Кубилюс подчеркнул, что эти деньги будут защищены от коррупционных действий и хищения созданным специальным институтом, который будет аналогом действующего при реализации «Плана Маршалла» в Германии Банка развития.

Это «громкие названия», без политических и финансовых инвестиций ‒ эксперт

Но такая инициатива, хоть и выглядит привлекательно, не слишком реалистична. Такое мнение высказывает Стефан Майстер из Берлина.

«Я считаю, что это нереально, и серьезного «Плана Маршалла» не будет. Мы можем давать идеям такие громкие названия, как «план Маршалла», но в прошлом мы уже имели «План Маршалла» для стран Кавказа, однако, он никогда так и не был реализован», ‒ отмечает аналитик.

Сейчас, говорит Стефан Майстер «ни со стороны ЕС, ни со стороны Соединенных Штатов не видно воли инвестировать ни политический, ни финансовый капитал в планы для Украины, которые кардинально изменили бы «ход игры».

Но эти планы, как и аналогичные, готовящиеся Швецией и Польшей, ‒ проекты на среднесрочную и отдаленную перспективу. Между тем, именно сейчас дальнейшие шаги украинско-европейского взаимодействия должны быть в центре внимания ЕС, отмечают европейские эксперты. Скажем, Эстония, которая сейчас находится у руля Совета Евросоюза, могла бы активнее содействовать консультациям по «украинскому вопросу».

«Украинский вопрос» тормозят осенние немецкие выборы

По крайней мере до сентября Таллинн в сфере украинско-европейских отношений или мирного урегулирования в Украине ничем не поможет, считает эстонский политолог Тоомас Аллаталу. Прежде всего, потому, что Германия, как главный двигатель европейской политики, готовится к выборам в первом месяце осени.

К сентябрю-октябрю никаких продвижений по Украине сделано не будет. Придется ждать немецких выборов

«Весь мир уже ожидает установления мира в Украине, но понятно, что к сентябрю-октябрю никаких продвижений вперед по Украине сделано не будет. И Эстония, даже председательствуя в ЕС, в этом смысле ничего не может сделать. Придется ждать немецких выборов. Первую половину председательства в ЕС эстонцы не будут контролировать ситуацию. Однако полнее мы себя сможем проявить в конце года в последние три месяца», ‒ считает Аллаталу.

Несмотря на это, Украина уже является историей успеха европейской внешней политики, отмечает Грэм Уотсон, бывший евродепутат, а ныне член Европейского социально-экономического комитета.

Пока ЕС погружен в «Брекзит» и проблемы, возникшие с приходом к власти в США Дональда Трампа, дела в Украине тихо и без шума налаживаются

«Пока ЕС погружен в «Брекзит» и проблемы, возникшие с приходом к власти в США Дональда Трампа, дела в Украине тихо и без шума налаживаются», ‒ пишет он, замечая, что Евросоюз все же должен прилагать больше усилий, чтобы, «поддерживая и поощряя Украину, сделать ее ориентацию на Европу необратимым процессом».

«Все в руках Брюсселя, ‒ пишет Уотсон, ‒ а как утверждает канцлер Германии Ангела Меркель, именно ЕС будет управлять своим собственным континентом, противостоять российской агрессии и станет источником стабильности. А тихие успехи Украины, как раз дают надежду, что мы движемся в этом направлении».