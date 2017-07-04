Девятого июля исполнится 20 лет со дня подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. По случаю этого символического юбилея в Киеве проводят 95-й семинар «Роуза-Рота», темой которого является безопасность и стабильность в Черноморском регионе. В конце 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса, введенного экс-президентом Виктором Януковичем, а в июне 2017 года украинский парламент вновь определил вступление в НАТО приоритетом. Каковы перспективы отношений Киева и Североатлантического альянса?

Украина должна стать следующим после Черногории членом НАТО, и следует прилагать усилия, чтобы сделать это до 2020 года. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий журналистам в кулуарах семинара. Для этого нужно продолжать реформировать украинскую армию, которая уже является одной из сильнейших в регионе, добавил Парубий. Он убежден, что единственной силой в мире, которая может остановить российские войска, является Североатлантический альянс.

«По логистике и способностям украинская армия может оказывать очень действенную и активную поддержку, в том числе и соседям, граничащим с Россией. Поэтому у меня нет сомнений, что сотрудничество с Украиной выгодно и для стран НАТО», ‒ сказал Парубий.

Сейчас Украина сотрудничает с НАТО в рамках особого партнерства, однако такой механизм «не защитил Украину в действительно тяжелой ситуации и не сделал вызовы безопасности совместными». Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, какого нет ни у одной из стран-членов-НАТО

«Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, какого нет ни у одной из стран-членов-НАТО. И мы, опять же, никогда не просили военных НАТО защищать нас на другой территории. Мы сами готовы каждый день защищать свое государство», ‒ сказала она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что, к сожалению, некоторые страны-члены Альянса сомневаются в возможности вступления Украины в НАТО.

Наибольшую поддержку со стороны Североатлантического альянса Киев может ожидать от Польши и стран Балтии. Остальные члены относятся к идее присоединения Украины спокойно или даже настороженно, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По мнению эксперта, на это есть две причины.

«Во-первых, вследствие конфликта. Во-вторых, из-за нехватки ярких свидетельств успешного прохождения реформ в Украине. Каждая страна, ставшая членом НАТО, осознает, какой путь для этого нужно пройти. И они прекрасно понимают, что для этого потребуется техническая и финансовая помощь. Поскольку бюджет НАТО не резиновый ‒ значит, это минус ему», ‒ отмечает Сунгуровский.

Чего хочет НАТО?

Во время семинара «Роуза-Рота» резонансных заявлений со стороны НАТО относительно вероятного вступления Украины в ряды Альянса не прозвучало. В то же время, глава Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что поддерживая Украину, государства-члены НАТО защищают себя.

Мы поддерживаем евроатлантическую Украину и категорически осуждаем оккупацию Россией части украинской территории

«Наша позиция в отношении Украины является четкой и прочной: мы категорически осуждаем дальнейшую оккупацию Россией части территории Украины, поддерживаем евроатлантическую Украину», ‒ сказал Паоло Алли.

В то же время, в Альянсе опасаются, что запланированные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут серьезно ухудшить ситуацию в Украине, заявил руководитель отдела оборонных возможностей директората оборонной политики НАТО Эндрю Бадда. Аналогичные опасения высказывал министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что на этих учениях будут отрабатывать наступательные операции в европейском направлении, в частности на Литву и Польшу.

Также Парламентская ассамблея НАТО призвала Украину удвоить усилия в области антикоррупционных реформ.

Очень важно, чтобы Украина продолжала выполнять свое «домашнее задание»

«Очень важно, чтобы Украина продолжала выполнять свое «домашнее задание», чтобы начала видеть практические преимущества такой работы, включая либерализацию визового режима с Европейским союзом и начало работы глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации», ‒ подчеркнул президент ассамблеи Паоло Алли.

Вступление без ПДЧ возможно?

Скорее всего, сейчас в НАТО действительно готовы принять Украину как члена. Однако следует реформироваться и работать на перспективу ‒ в украинских реалиях процесс подготовки к вступлению может занять около пяти лет, прогнозирует политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Украина имеет козырь ‒ опыт реальных боевых действий

Украина не первой озвучила желаемую формулу «вступление без ПДЧ» ‒ раньше это уже предлагала Грузия, которая также претендует на членство, сказал Горбач. Подобные заявления лишь свидетельствуют, что страна ориентируется на результат, а не процесс, говорит он. Да и вообще, ПДЧ как инструмент подготовки к членству появился только в 90-х годах, во время одной из волн расширения Альянса.

«НАТО в своем развитии не останавливается, и может под каждую новую волну расширения изобретать новый инструмент подготовки к членству. По факту, и Украина, и Грузия проходят эту подготовку. Каждый по-своему, конечно, но по очень похожей модели. Подготовка происходит без формального предоставления ПДЧ», ‒ говорит Горбач.

Украина имеет козырь ‒ опыт реальных боевых действий, этим она может быть полезна НАТО. Однако, еще есть над чем работать: нужно усилить оперативную совместимость со странами-членами Альянса, стандарты управления, ввести гражданский контроль, замечает эксперт.

Хотят ли украинцы в НАТО?

Отношение украинцев к Североатлантическому альянсу за последние несколько лет изменилось: до российской агрессии вступление в НАТО поддерживали 16-18% граждан, а в 2017 году уровень поддержки возрос до 50%, сказал Парубий.

Данные социологических исследований также свидетельствуют о росте доверия. К примеру, опрос, проведенный «Рейтингом» в мае 2017 года, показал, что 43% украинцев видят в будущем свое государство в НАТО. Против выступают 30%, не голосовали бы 13%, а еще 14% не определились. Авторы исследования выяснили, что вступление в НАТО больше всего поддерживают в западной части Украины и молодежь.

Несколько прохладнее относятся к Альянсу жители юга и востока Украины ‒ 12% поддерживают вступление. В ряде областей высокая доля респондентов уклонились от четкого ответа. Например, в Донецкой области до 46% граждан не смогли сказать, как относятся к НАТО, и только 4% выразили однозначную поддержку. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в областях юга и востока в январе-марте 2017 года компанией GfK по заказу Института массовой информации.

Зато сторонников Евросоюза в этих частях Украины больше ‒ 26%. А 14% жителей этих регионов хотели бы, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу.

Меньше всего присоединение к ЕС и НАТО поддерживают респонденты, которые относят себя к беднейшей группе населения. Поддержка также снижается с возрастом респондента.

Именно на поддержку украинцами вступления в НАТО ссылался президент Петр Порошенко в феврале, анонсируя референдум по этому вопросу. Он приводил цифры исследований, которые показывают, что четыре года назад за вступление в НАТО высказывались в разы меньше граждан, чем сейчас.

95-й Семинар «Роуза-Рота» в Киеве собрал более 150 человек из двух с половиной десятков государств-членов, ассоциированных членов Ассамблеи, региональных партнеров, а также представителей международных организаций, научных кругов, гражданского общества, независимых экспертов. Он начинает «Неделю НАТО в Украине», в рамках которой в Верховной Раде состоится торжественное заседание, посвященное 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Чтобы отметить сотрудничество между Украиной и НАТО, под стены Верховной Рады свезли бронетехнику из АТО.

Программа Роуза-Рота основана в 1990 году тогдашним председателем Парламентской ассамблеи НАТО, сенатором Конгресса США Уильямом Ротом и конгрессменом Чарльзом Роузом. Главной задачей программы является проведение семинаров, конференций, других форумов, связанных с проблематикой стран Центральной и Восточной Европы.