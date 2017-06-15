Украина идет в НАТО. Чем ответит Путин?

О том, как много сложностей на пути к членству в НАТО придется преодолевать Украине, сказано уже достаточно. Зато мало уделено внимания тому, чем на украинские планы ответит Россия. Хорошая новость заключается в том, что Российская Федерация является членом только одного условно военного союза ‒ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который не может быть сопоставлен с НАТО ни по одному из параметров. Плохая ‒ в том, что три года назад Россия уже пыталась втянуть ОДКБ в развязанную ею войну на Востоке Украины.

ОДКБ: границы влияния и возможностей

Об этом уже мало кто помнит, но в последних числах августа 2014 года российская пресса сообщала о том, что войска ОДКБ готовы к выполнению «миротворческих задач» на Востоке Украины.

Конечно, это был блеф, причем по многим причинам. В том числе из-за финансово-технического состояния армий стран-членов ОДКБ. Потому что нельзя, пожалуй, всерьез рассчитывать на армию Таджикистана, которой Кремль пообещал выделить 200 миллионов долларов «подъемных» до 2025 года. Кроме этой страны и России, в состав ОДКБ входят также Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Армения. Еще три бывшие члена ОДКБ ‒ Азербайджан, Узбекистан и Грузия ‒ оставили организацию в разное время.

Следует отметить, что ОДКБ все же играет для Путина важную роль. Ведь Россия, считающая себя правопреемницей и идеологической преемницей СССР, стремится воссоздать надосударственные структуры, существовавшие в советский период для контроля и доминирования над другими республиками.

Россия стремится воссоздать надгосударственные структуры – для контроля и доминирования над другими республиками

В этом контексте Таможенный союз, в который Россия стремилась привлечь Украину, может быть соотнесен с Советом экономической взаимопомощи ‒ надправительственной организации, которая в свое время объединила весь социалистический лагерь ‒ в противовес «капиталистам» Западной Европы. Тогда как ОДКБ ‒ это отражение идей «Варшавского договора», который привлек все те же подконтрольные СССР страны, призванные объединять свою военную мощь против мощностей стран-членов НАТО.

И кроме массирования имперского эго Путина пользы от ОДКБ немного. В отличие от НАТО, не существует критериев вступления в эту организацию. Туда принимают только в знак преданности кремлевскому лидеру. Ни соответствие стандартам демократии, ни состояние войска роли не играют. К тому же, ОДКБ демонстрирует склонность к перманентным ссорам и демаршам.

Так, в 2009 году в ОДКБ вышла некрасивая история о передаче председательства от Армении к Беларуси. «Батька» Лукашенко уперся через ограничение поставок в Россию белорусского набела. Он позволил себе не прибыть на саммит ОДКБ в Москву. Россия, заявил тогда Сергей Лавров, берет на себя техническое председательство в ОДКБ ‒ в ожидании, пока Минск не «одумается».

Фронда Беларуси оказалась заразной. Вскоре после выходки Лукашенко характер начал проявлять Казахстан. Назарбаев (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – КР) попытался несколько подвинуть путинскую руку на своем горле, требуя расположить штаб-квартиру ОДКБ в Астане. А в 2012-м ОДКБ покинул Узбекистан. Во второй и, очевидно, в последний раз. В 1999 году эта страна уже отказывалась пролонгировать договор о членстве вместе с Азербайджаном и Грузией.

Введенные на украинскую землю войска ОДКБ связали бы всех участников акции совместно совершенным преступлением

Но все же Казахстан ‒ это самая большая головная боль Путина. Страна давно сотрудничает с НАТО, и в 2013-м Назарбаев даже заявил о готовности расширить «транзитный потенциал для грузов НАТО за счет каспийского казахстанского порта «Актау». Наблюдая за подобными уклонениями от генерального курса, Путин, видимо, и решил в 2014 году столкнуть страны-члены ОДКБ с Украиной. Введенные на украинскую землю войска ОДКБ связали бы всех участников акции совместно совершенным преступлением. Союзники стали бы соучастниками.

Понятно, что Путину это не удалось. Никаких миротворцев без резолюции Совбеза ООН никто не имеет права вводить. Нравится это ОДКБ или нет. Правда, в случае с «гуманитарными конвоями» Москва не ожидала ни сопровождения Красного Креста, ни официального разрешения от Украины. А в истории с ОДКБ чинить произвол сложнее ‒ нужно получить «добро» остальных пяти стран-участниц. Дали бы они подобное согласие в случае серьезного на них давления?

Еще один повод для вступления в НАТО

Гадать об этом на кофейной гуще не стоит. Стоит лишь отметить для себя существование пророссийского и пропутинского ОДКБ как еще один повод для интеграции в НАТО ‒ под «защитный зонтик» Альянса, как говорил когда-то Виктор Ющенко. Последние новости говорят о том, что члены ОДКБ задумываются над сотрудничеством и в ракетно-космической области. Что же, нам ‒ как писал классик ‒ «свое делать».

Существование ОДКБ – еще один повод для интеграции Украины в НАТО

И делать это «свое» желательно последовательно. Тот же упомянутый выше Ющенко заложил тренд бесконечных колебаний относительно НАТО. Ведь кроме фразы о «защитном зонтике» известна также его реплика о том, что вопрос вступления Украины в НАТО слишком «политизирован» и что решение его возможно исключительно «демократическим путем» – то есть через референдум.

Сторонником референдума является и действующий президент Украины Петр Порошенко, который также не может считаться образцом последовательности. В январе 2010-го, будучи министром иностранных дел, Порошенко решительно отвергал потребность Украины в плане действий по членству в НАТО. «Никаких ПДЧ не нужно! Страны вступают в НАТО без каких-либо ПДЧ. Надо переходить к практической работе, которую за нас никто не сделает. Украина является пионером, является лидером, который сегодня демонстрирует, что надо делать другим странам. Здесь должна быть абсолютно взвешенная, блестящая, профессиональная и кропотливая работа, которую мы сейчас делаем», ‒ говорил он в интервью «Би-Би-Си».

Четыре года спустя «блестящая» и «профессиональная» работа привела к сданному без единого выстрела Крыму, а также длительной войне на Востоке и ситуации, в которой «пионер» и «лидер» был вынужден обращаться к западным партнерам за помощью.

Пока не пришли незванные «миротворцы», надо самим заботиться о мире. И о войне – если ее начали против нас

Впрочем, будем считать, что право на ошибку имеет каждый. Сейчас российской агрессии удалось то, что до сих пор не удавалось ярым сторонникам НАТО: общество объединилось вокруг идеи присоединения Украины к Альянсу. Как отметил бывший представитель США при НАТО Николас Бернс, Путину следует отдать должное: после его вторжения действия членов (и особенно европейских стран) «значительно оживились».

«Оживилась» и Украина, в частности, ее законодательная ветвь власти. Это крайне важно – чтобы в очередной раз пренебрегать нашими сегодняшними шансами и возможностями. Пока не пришли незваные «миротворцы», надо самим научиться заботиться о мире. И о войне – если ее начали против нас.

Михаил Поживанов, глава Фонда муниципальных реформ «Магдебургское право», народный депутат Украины четырех созывов

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