В то время, как парламент Украины возобновил курс на присоединение к НАТО, возникает вопрос, что и как следует делать, чтобы эта идея наконец воплотилась в жизнь? И имеет ли она вообще какую-то реальную перспективу? Ведь с момента подписания хартии о сотрудничестве Украины с альянсом прошло ровно 20 лет. За это время украинцы уже стучали в двери НАТО, но не получали плана действий для вступления. Затем режим Януковича взял курс на внеблоковость, а ныне Украинское государство снова пытается сблизиться с этим военно-политическим блоком, который мог бы защитить его от российских или иных посягательств. Что нужно стране-претенденту и чего не хватает Украине для членства в НАТО?

Никто не имеет права решать за государство, желающее присоединиться к НАТО

«Никто не имеет права решать за государство, желающее присоединиться к НАТО», ‒ так генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в только что опубликованном интервью французской газете Figaro еще раз повторяет, что двери альянса открыты для каждого государства, которое отвечает критериям в плане реформ, борьбы с коррупцией и верховенства права.

И если для присоединения нового государства к союзу НАТО нужен еще и консенсус всех 29 стран-союзниц, то Россия, мешающая расширению альянса, в частности, сближению с ним Украины и Грузии, не имеет никакого права блокировать этот процесс. Вступление Черногории в НАТО, состоявшееся 5 июня, Йенс Столтенберг представил как сигнал для других.

С момента своего основания союз НАТО всегда держал открытыми двери для тех, кто разделяет наши ценности

«С момента своего основания союз НАТО всегда держал открытыми двери для тех, кто разделяет наши ценности и может внести свою долю в нашу безопасность. Это сигнал всем вступающим странам: если государство идет по пути реформ, выбирает демократию и верховенство закона, готово и способно присоединиться к нашей коллективной обороне, а также выполнять свои обязанности, то оно тоже может присоединиться к альянсу», ‒ заявил руководитель Североатлантического альянса.

Пять шагов к членству в НАТО

В целом, если государство, которое подает заявку на членство в НАТО, является демократией, географически находится в Европе и желает присоединиться к евроатлантической безопасности, ему предоставляется План действий относительно членства. Эта дорожная карта помогает подготовить страну как в военной сфере, так и в политической и правовой сферах. Когда эти реформы осуществлены, начинаются вступительные переговоры относительно прав и обязательств перед НАТО. Четвертый шаг ‒ поддержка всеми государствами так называемого «вступительного протокола». И только на последней стадии, в соответствии с национальными процедурами (референдумом или только голосованием в парламенте), государство само ратифицирует и подает «вступительный протокол», таким образом приобретая официальный статус члена НАТО.

Впрочем, как показала не такая давняя история, в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украине и Грузии уже пообещали вступление в альянс. Однако Франция и Германия выступили против предоставления Киеву «дорожной карты».

Оккупированная часть Донбасса будет блокировать путь в НАТО?

Так же может произойти и сейчас, учитывая небольшую заинтересованность этих же государств в присоединении Украины к альянсу, говорит военный эксперт из брюссельского аналитического центра «Группа исследований и информации о мире и безопасности» (GRIP) Дени Жакмен.

«Желание вступить в НАТО ‒ это демократический выбор, ‒ объясняет специалист. ‒ С момента, когда правительство той или иной страны направляет заявку на членство, и там нет значительных проблем безопасности, как, скажем, в Грузии, где вопрос сепаратистских регионов блокирует процесс присоединения к НАТО, причин мешать государству-кандидату нет».

Однако в Украине, как и в Грузии, упомянутые «значительные проблемы безопасности», так сказать, «с легкой руки» России также присутствуют. Поэтому, по мнению эксперта, ускорение членства в НАТО, даже при четком курсе Украины на евроатлантическую интеграцию, трудно ожидать до прекращения войны и возвращения Крыма.

Как получить членство в НАТО?

Впрочем, основные документы НАТО и сама история этой военно-политической организации свидетельствуют, что ее двери остаются открытыми для любой европейской страны, которая может выполнять обязанности и обязательства, связанные с членством, а также вносит вклад в поддержание безопасности на евроатлантическом пространстве.

За время, прошедшее с 1949 года, количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран в результате семи раундов расширения альянса. Албания и Хорватия, которые получили приглашение присоединиться к НАТО на Бухарестском саммите, проходившем в апреле 2008 года, официально стали членами НАТО 1 апреля 2009 года. А 5 июня этого года состоялся последний раунд присоединения к НАТО нового 29-го государства. Им стала Черногория, которая в понедельник, 5 июня 2017 года, получила официальное членство после размещения документа о вступлении в Североатлантический договор в депозитарии Государственного департамента США в Вашингтоне, округ Колумбия.