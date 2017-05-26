Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал Россию «угрозой безопасности» на восточных границах НАТО. Об этом американский лидер заявил 25 мая, на открытии мемориала 11 сентября и 5-й статьи устава НАТО перед зданием новой штаб-квартиры в Брюсселе. Среди основных вызовов, стоящих перед Североатлантическим альянсом, мировые лидеры также назвали проблемы интеграции и борьбу с мировым терроризмом, в частности ИГИЛ. В России переговоры стран НАТО об увеличении военных расходов и размещении дополнительных сил в Европе восприняли как угрозу.

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​На главные вопросы визита Дональда Трампа на саммит НАТО, о восприятии российской угрозы на Западе и роли аннексии Крыма Россией в усилении Альянса в эфире Радио Крым.Реалии ответил председатель общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж.

– Вас не удивляет, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп пренебрежительно отзывался о НАТО, а теперь, похоже, изменил мнение?

– В Брюсселе не случилось ничего из ряда вон выходящего. Раньше Дональд Трамп критиковал членов НАТО прежде всего за неохотное финансирование оборонной сферы – оно должно составлять не менее 2% от ВВП страны-участницы. Кроме того, американский президент поставил под сомнение обязательное выполнение пятой статьи устава НАТО, которая предполагает немедленный военный ответ в случае нападения на одного из членов Альянса. Это, конечно, был кивок в сторону стран Балтии, находящихся под угрозой российской агрессии. Однако заметьте: в нынешней речи Дональд Трамп не сказал ничего, что шло бы вразрез с его предыдущими высказываниями. Про пятую статью он вообще не упомянул.

– Тем не менее американский президент жестко высказался в адрес России.

– Дональд Трамп пытается показать себя сильным и независимым президентом. Ему очень важно наконец избавиться от обвинений в сотрудничестве с россиянами во время предвыборной кампании. К тому же сейчас у него как у президента есть намного больше информации о России как авторитарной и агрессивной стране. Днем ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна ответить за Крым и Донбасс – это важнее, это уже конкретика, а не просто общие фразы об угрозе на границах НАТО. С другой стороны, в России реагируют на это привычными возмущениями и не хотят признавать, что аннексия Крыма и последующее вмешательство на Донбассе перезапустили гонку вооружений и вызвали нынешнее усиление Альянса.

– Есть ли у Украины шанс вступить в НАТО?

– Думаю, да. Альянс может принять политическое решение и упростить процедуру точно так же, как в свое время сделал это для Турции. Украина отказалась от ядерного оружия, участвовала в миротворческих миссиях – это существенный вклад в мировую безопасность. Собственно, главное – не стать членом НАТО, а наладить практическое сотрудничество. Какая разница, как оно будет называться? Если Украине продадут новейшее вооружение для обороны – это более эффективно, чем вести бесконечный диалог о вступлении. При этом в США далеко не все поддерживают расширение Альянса на восток.

– Дональд Трамп – очень непостоянный политик. Можем ли мы быть уверены, что он не захочет вывести США из НАТО?

– Теоретически возможно все, но не я не думаю, что он пойдет против республиканского истеблишмента, который считает участие в НАТО необходимым для сохранения американского присутствия в мире. Альянс уже расширился при президентстве Дональда Трампа – посмотрите на недавнее решительное вступление Черногории. Как бы Россия ни хотела представить Запад разобщенным, фактически все выглядит ровно наоборот. И за аннексию Крыма, и за войну на Донбассе Кремлю еще придется ответить. Своими агрессивными действиями Россия превратила Украину из внеблоковой страны в страну, стремящуюся присоединиться к самому мощному военно-политическому альянсу в мире. Это огромный геополитический провал Владимира Путина.