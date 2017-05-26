Президент США Дональд Трамп призвал НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма и миграции, а также угрозах исходящих от России, на восточной и южных границах НАТО.

Трамп выступал 25 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на встрече с лидерами союзных государств.



Президент США вновь назвал теракт в Манчестере "варварским нападением" и выразил надежду, что государства смогут объединиться для победы над терроризмом.

Когда вы видите, что произошло несколько дней назад, вы начинаете понимать, насколько важно одержать победу в этом бою, и мы победим

Накануне встречи с лидерами НАТО Дональд Трамп назвал терроризм "проблемой номер один в мире", заявив, что США "добились невероятного прогресса" в борьбе с террористическими группировками.

В ходе встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем в Брюсселе, президент США сообщил, что Соединенные Штаты и НАТО будут работать над разрешением "различных проблем", но уточнил, приведя в качестве примера теракт в Британии, что проблема терроризма находится в числе первоочередных приоритетов.

"Когда вы видите, что произошло несколько дней назад, вы начинаете понимать, насколько важно одержать победу в этом бою, и мы победим", – сказал он.

В своей речи Трамп вспомнил о вопросе справедливого финансирования блока.

Во время бесед с главой НАТО Йенсом Столтербергом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США, по его словам, напомнил им, что 23 из 28 членов НАТО не выполняют своих финансовых обязательств перед союзниками. Трамп заявил, что покрытие недополученных средств ложится бременем на налогоплательщиков в США.



Перед началом саммита американский президент также возмутился утечками информации в связи с расследованием манчестерского теракта и пообещал, что администрация проведет доскональное расследование случившегося.



Утечки секретной информации представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности США, подчеркнул Трамп.