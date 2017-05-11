Американский журнал Newsweek публикует статью известного дипломата из США Александра Вершбоу, который считает, что президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым должен заявить: «Убирайтесь из Украины или испытаете более суровые санкции». Еще одна статья в этом же издании пишет о том, что Украина опережает Сирию и Афганистан по смертям от мин на дорогах. Французский ежедневник La Croix пишет, что «в России и в Украине 9 мая очень отличается». А польский ежедневник Rzeczpospolita сообщает, что в Украине «зарплаты растут, но слишком мало».



Американский журнал Newsweek публикует статью известного дипломата из США Александра Вершбоу с названием «Трамп Лаврову: убирайтесь из Украины или испытаете более суровые санкции». Такое пожелание автора статьи к встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться в среду в Вашингтоне.



Как пишет Вершбоу, ныне исследователь аналитического центра «Атлантический совет» в Вашингтоне, а в прошлом заместитель генерального секретаря НАТО, помощник министра обороны США или посол США в НАТО и в России, Сергей Лавров будет пытаться убедить Трампа, что Россия не имеет ничего общего с ухудшением отношений, что виноваты в этом «русофобия» предыдущего президента Барака Обамы и расширение НАТО, и пора устроить новую «перезагрузку». Он предложит, что две страны должны отложить такие спорные вопросы, как Украина, отказаться от экономических санкций и объединить усилия против группировки «Исламское государство». «Было бы огромной ошибкой» принять это, подчеркивает автор.

Незаконную аннексию Крыма и необъявленную войну на востоке Украины нельзя просто замять, потому что действия России являются нападением на международный порядок, основу безопасности и стабильности в Европе

По его словам, агрессию России против Украины – незаконную аннексию Крыма и необъявленную войну на востоке Украины – нельзя просто замять, потому что действия России являются нападением на основанный на определенных правилах международный порядок, основу безопасности и стабильности в Европе после Второй мировой войны. Оставить агрессию России без сопротивления означает вернуться к разделению Европы на сферы влияния с гегемонией великих держав над малыми, а это только поощрит дальнейшую агрессию России, считает автор.



И для того, чтобы отношения США с Москвой стали более устойчивыми, президент США должен озвучить фундаментальную причину, по которой в первую очередь и ухудшились отношения, – агрессию России против Украины. Дональд Трамп должен сделать решение конфликта в Украине лакмусовой бумажкой и первым приоритетом отношений США с Москвой, отмечает Вершбоу.



Он, в частности, считает, что США должны добиваться от Путина выполнения его невыполненных обещаний, начиная с прекращения огня на востоке Украины и вывода оттуда иностранных войск и тяжелых вооружений, а для выполнения политической части минских договоренностей необходимо введение международных миротворческих сил и введение в регионе временной гражданской администрации на период года или двух.



Он обращает внимание, что Крым и далее останется проблемой на длительное время, так как соглашаться с незаконными действиями России и за рубежом нельзя, но восстановление суверенитета Украины на Донбассе позволит перевернуть страницу, в частности облегчить или снять с России большинство санкций. Если же Путин отбросит такую инициативу Трампа, то США и союзники не имеют другого выбора, как усилить давление на Россию последующим усилением санкций и увеличить экономическую и военную помощь Украине, среди прочего и оборонительным оружием летального действия, чтобы дать украинцам возможность защитить свои войска и отбросить новые наступления России, пишет Вершбоу.



Положение на востоке Украины оказалось в центре внимания и другой статьи в журнале Newsweek – «Украина опережает Сирию и Афганистан по смертям от мин на дорогах – отчет». В ней говорится о совместном исследовании Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Стокгольмского института исследований международного мира. По этому отчету, за прошлый год в инцидентах, связанных с минами, направленными против транспортных средств и техники, в Украине пострадал 101 человек, 43 из них погибли. В том году в Украине произошло 20 процентов от всех зарегистрированных в мире инцидентов с такими минами и пострадало до 24 процента жертв этих мин.



Украина была на первом месте и в 2015 году, говорится в статье, но в 2016-м число инцидентов с такими минами в Украине еще возросло на 48 процентов, а число пострадавших от них – на 4 процента. Ни одна другая страна мира даже не приблизилась к такому числу пострадавших в результате применения придорожных мин: 55 пострадавших в Мали, 52 – в Пакистане, 38 – в Сирии и 34 – в Афганистане.

Французский ежедневник La Croix пишет о том, что «в России и в Украине 9 мая очень отличается». «Россия, преемница СССР, продолжает шумно праздновать 9 мая, но не День Европы, а День победы, отмечающий поражение нацистской Германии. В Украине же на этот день смотрят иначе после начала войны на ее востоке», – говорится в статье.

В России память о Второй мировой войне возвращается к советскому прочтению, с ударением на военную мощь и отвагу российского солдата. Темы прощения, примирения, сотрудничества полностью исключены

Газета пишет, что 9 мая стало в России важнейшим праздником, далеко превзойдя и национальный праздник 12 июня, День России. Издание приводит слова доцента университета Paris Ouest Nanterre Анны Колен-Лебедевой, которая говорит: «В России память о Второй мировой войне возвращается к советскому прочтению, с ударением на военную мощь и отвагу российского солдата. Темы прощения, примирения, сотрудничества полностью исключены. 9 мая больше чем любой другой праздник, организованный государством».



Украина же, пишет издание, выбрала в этом «третий путь между Европой и Россией». Киев в 2015 году объявил 8 мая Днем памяти и примирения, власти отказались от военных парадов и вернулись к формату, близкому к европейскому, с возложением цветов в память жертв. Новый символ, красный мак, заменил «георгиевскую ленточку», которую носят россияне, а также боевики, заявляющие, что воюют с «фашистским» правительством в Киеве. Изменение касается и официального названия войны: использование фразы советских времен, до сих пор действующей России, «Великая отечественная война» прекращено, ее заменила исключительно «Вторая мировая война».



Как говорит Анна Колен-Лебедева, на фоне конфликта на Донбассе для Украины речь шла о том, чтобы отойти от советского прочтения войны, и особенно российского. «Чем больше память о войне занимает центральное место в российской идеологической схеме, особенно из-за якобы «фашизма», который возвращается в Украину, тем более для последней важно заявить о другом видении войны», – говорит она.



Но и 9 мая остается праздничным днем – победы над нацизмом, напоминает статья.



Польский ежедневник Rzeczpospolita тем временем пишет: «Украина: зарплаты растут, но слишком мало». В течение года средняя зарплата в Украине выросла на 40 процентов, но все равно очень низкая: в пересчете на польские деньги она составляет 988 злотых (в Польше в марте 2017 года средняя зарплата на предприятиях составила 4578 злотых – ред.). «Еще меньше платят российские сепаратисты», – обращает внимание издание.



Речь идет и о том, что цены в украинских магазинах находятся на уровне цен в Польше.



Что касается захваченных сепаратистами восточных регионов Украины, то там плата самая низкая: вместо обещанного главарями сепаратистов «российского уровня» зарплаты упали до уровня ниже, чем перед началом боевых действий. Газета приводит слова журналиста Дениса Казанского, что большинство заработков в Донецке и Луганске, которые платят в российских рублях, меньше украинской минимальной платы.



Издание также напоминает, что ранее немецкий ежедневник Bild сообщал, что Россия ежегодно предоставляет сумму в 1 миллиард евро на выплаты пенсий и зарплат жителям захваченных сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей.