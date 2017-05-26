«Крымская пощечина» Трампа

Специально для Крым.Реалии

Белый дом отвесил Кремлю очередную «крымскую пощечину». Руководство США настаивает, что Россия может вернуться в цивилизованное пространство лишь после ухода из Крыма и Донбасса. Жесткая риторика Вашингтона указывает на вероятное ужесточение санкций и дальнейшую деградацию украинских территорий, захваченных Москвой.

Президент США Дональд Трамп на встрече с итальянским коллегой Серджо Маттареллой заявил, что Кремль ответственен за многочисленные факты нарушения международного права. «Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», – говорится в пресс-релизе Белого дома.

Глава Госдепартамента не упомянул прямым текстом аннексированный полуостров, но восстановление суверенитета Украины подразумевает и решение крымского вопроса

Затем стало известно, что критически о российской политике отозвался и государственный секретарь Рекс Тиллерсон. В ходе международного турне западные журналисты спросили у него, при каких условиях Россия может вернуться в G-8. Глава американской дипломатии ответил, что это возможно только после того, как Москва прекратит нарушать международное право. «Они (Кремль – КР) были исключены или выведены из группы восьми из-за обстановки в Украине. Следовательно, я полагаю, для возвращения им нужно решить ситуацию в Украине. Мы достаточно четко дали понять, что это означает», – заявил Рекс Тиллерсон. Он отметил, что Москве нужно «продвигаться вперед с Минскими договоренностями, имплементировать их и восстановить суверенитет Украины». Глава Госдепартамента не упомянул прямым текстом аннексированный полуостров, но восстановление суверенитета Украины подразумевает и решение крымского вопроса.

Ранее администрация Трампа заявляла, что он ожидает от президента Владимира Путина возвращение Крыма Украине. Подобные высказывания раздражают Москву. Из российских политиков пока отреагировал только сенатор Алексей Пушков. Он назвал заявление американского президента «очень непродуктивным». «Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях», – написал сенатор в своем Twitter.

В этой ситуации стоит выделить два важных аспекта: внутриамериканский и, собственно, крымский. В первом случае стоит объяснить, почему администрация Трампа, избрания которого Кремль ждал с нетерпением, ведет жестокую линию против аннексии Крыма. Второй аспект касается того, какие последствия «крымские пощечины» Белого дома будут иметь как для Москвы, так и для аннексированной территории.

С момента избрания Дональда Трампа Вашингтон сотрясают скандалы. Политические оппоненты используют тему связей экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими властями против Трампа. На днях история получила громкое продолжение. Сначала президент уволил директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием российского вмешательства в американский избирательный процесс. На следующий день Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу российского МИД Сергея Лаврова и посла Сергея Кисляка, контакты с которым Флинну стоили должности.

После этой встречи у Дональда Трампа начались неприятности. Журналисты «The Washington Post» выяснили, что время беседы с кремлевскими гостями президент США по неосторожности выдал им конфиденциальные сведения о планах террористов ИГИЛ. После из анонимных источников стало известно, что президент Трамп, разговаривая с Лавровым и Кисляком, радостно сообщил об увольнении Коми. Дескать, теперь над ним не довлеет «российское расследование».

Ответ экс-руководителя ФБР последовал через пару дней. В следующей публикации со слов Коми следовало, что Дональд Трамп якобы потребовал от него прекратить дело о кремлевских связях Флинна. Данная информация позволила оппонентам президента обвинить его в попытках помешать правосудию. Главе государства в очередной раз пригрозили импичментом. Словами дело не ограничилось. Замминистра юстиции Род Розенстин без ведома Белого дома назначил специального прокурора для расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Москвой. Также его уполномочили выявить возможную связь между увольнением директора ФБР и «российским делом» Флинна.

Крым – наиболее удобный объект для дипломатических ударов

После этой истории некоторые эксперты справедливо отметили, что теперь Трамп будет вынужден бить Кремлю по рукам. И делать это жестко и публично, дабы политические круги в США понимали, что Белый дом намерен говорить с нарушителями международного права с позиции силы, а все разговоры о «русофилии» Трампа – досужие домыслы. Крым – наиболее удобный объект для дипломатических ударов. После того, как американские журналисты опубликовали порцию «жареных новостей», стало понятно, что Белый дом скоро опять «пнет» Москву по ее самому слабому месту.

Какие последствия это будет иметь для Крыма и российских властей? Самые неблагоприятные. Во-первых, можно уверенно говорить о предстоящем ужесточении санкционного режима по Донбассу и Крыму. Когда американцы указывают на Минские договоренности, они отдают себе отчет, что Путин никогда не намеревался их выполнять. Они изначально рассматривались Кремлем как «хитрый план» по обману Запада и ликвидации украинской государственности.

С приходом Дональда Трампа в Овальный кабинет планы Москвы претерпели некоторую «эволюцию». Сначала Кремль и крымские коллаборационисты ликовали, предвкушая официальное признание «Крымнаша». После рассчитывали на молчаливое согласие американцев с аннексией полуострова. Власти страны, судя по риторике и действиям Кремля, хотели, чтобы в Белом доме «забыли» о Крыме, и сохранили лазейки по обходу санкций.

Без существенного ослабления санкций и снятия блокады со стороны Украины Крым так и останется «черной дырой» для российского бюджета

Президент Путин и его окружение неоднократно заявляли, что потери от санкций минимальны, вопрос Крыма «закрыт», а Кремль не намерен «торговать суверенитетом», но подобные высказывания – банальная ложь. Экономическое давление Запада существенно усложнило Кремлю процесс «освоения» украденной территории. В российском правительстве нехотя, но признают, что санкции не позволяют им своевременно реализовать важные инфраструктурные проекты. Одним Керченским мостом сыт не будешь. Тем более, что его строительство затягивается по различным причинам. Без существенного ослабления санкций и снятия блокады со стороны Украины Крым так и останется «черной дырой» для российского бюджета. При этом Москва способна поддерживать в республике только приемлемый уровень нищеты.

Во-вторых, дипломатическое фиглярство Кремля, ускоренная милитаризация Крыма и постоянные провокации на Донбассе подталкивают Вашингтон к тому, чтобы объединить тему полуострова и ОРДЛО в один «пакет». Высказывания Трампа об ответственности Кремля за «крымские проделки» и заявление Тиллерсона о восстановлении украинского суверенитета указывают именно на такой вариант. Для крымчан это означает, что Москва перестанет даже делать вид, что заботится об их благосостоянии. Для российских властей полуостров окончательно превратится в «непотопляемый авианосец» в Черном море, а население – всего лишь в «обслуживающий персонал».

Москва и местные «власти» не будут вспоминать о громких обещаниях, данных крымчанам перед «референдумом». Экономические проблемы и социальные неурядицы они обоснуют защитой от «украинских диверсантов», блока НАТО и «злобных» американцев, которые намерены выгнать Россию из Крыма.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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