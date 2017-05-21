В министерстве энергетики России признали, что строительство крымских теплоэлектростанций происходит с большой задержкой. Как заявил заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, задержка связана с «объективными причинами», но подробности озвучить отказался, сообщают 20 мая российские СМИ.

«Действительно, некоторое отставание есть – по понятным, объективным причинам. Это, пожалуй, все, что я сейчас вам прокомментирую. Я понимаю интерес, который вы формулируете… нужно немного времени для того, чтобы более подробно вы были проинформированы о статусе реализации этих проектов», – цитирует российского чиновника «Интерфакс».

При этом Текслер заявил, что в Крыму «нет дефицита электроэнергии».

На днях в «Крымэнерго» обнародовали график плановых отключений на июнь. Согласно графику, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах аннексированного полуострова.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.