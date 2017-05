Охота на Трампа?

Способна ли пресса вместе с противниками Дональда Трампа довести дело до импичмента президента? Стоят ли за обвинениями в адрес президента факты или это "охота на ведьм"? Как президентов подвергают импичменту? Будет ли у Владимира Путина повод смеяться последним?

Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кодевилой, почетным профессором Бостонского университета, бывшим сотрудником сенатского комитета по разведке, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мэйсона в Виргинии, и Юрием Ярым-Агаевым, правозащитником, политологом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете.

Последние десять потрясли молодое президентство Дональда Трампа. Серия потрясений началась неожиданным решением президента отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего расследование российского вмешательства в президентскую кампанию в США. Следом, словно чтобы подразнить критиков, президент объявил, что у него на уме было российское расследование, когда он увольнял Коми. Мало того, на следующий день после смещения Коми с поста главы ФБР, президент Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел России и российским послом в США, контакты с которым, грубо говоря, инкриминируются бывшему помощнику президента Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Эта встреча, впрочем, принесла президенту серию неприятностей. Если верить двум американским газетам, во время этой встречи президент без заднего умысла выдал российским собеседникам секретные сведения о планах террористов, хранившиеся в тайне даже от ближайших союзников. Потом из анонимных источников появились на свет некоторые высказывания президента во время этой встречи. Дональд Трамп объяснил Лаврову и Кисляку, что он уволил директора ФБР Джеймса Коми, поскольку тот "чокнутый", и порадовался тому, что теперь с него спала "тяжесть российского расследования". Двумя днями позже президент получил удар от уволенного директора ФБР. Газета The Washington Post сообщила, что, согласно Джеймсу Коми, президент Трамп во время разговора с глазу на глаз потребовал от него верности и мягко предложил прекратить расследование российских контактов Майкла Флинна. А эти действия, если они в самом деле имели место, могут оказаться уголовно наказуемыми деяниями, за которыми может последовать импичмент президента. По крайней мере, именно так восприняли эти разоблачения многие комментаторы. Экстраординарными они показались и заместителю министра юстиции США Роду Розенстину, который курирует сейчас российское расследование. Он собственной властью без ведома Белого дома принял решение о назначении специального прокурора и предоставлении ему исключительных прав для расследования российского дела и связей членов предвыборного штаба Трампа с россиянами. Прокурору предоставлены полномочия выявить возможную связь между увольнением директора ФБР и российским расследованием. Дональд Трамп отреагировал на появление специального прокурора, которого давно требовали назначить его критики, жалобой на то, что он стал объектом "охоты на ведьм".

Президент был единственным, кто прибег к столь образной оценке ситуации, но среди скептиков, например, была газета The Wall Street Journal, назвавшая ошибкой назначение специального прокурора. Некоторые видные консерваторы считают, что объективных оснований для обвинения президента в совершении серьезных проступков нет, что он стал объектом мощных политических атак, которые могут привести дело и к импичменту. Вот как объясняет происходящее Анджело Кодевила:

– Что происходит?

Мы стали свидетелями чистейшего политического сражения. Россия оказалась в фокусе этой битвы в силу обстоятельств

Прежде всего, насколько мне известно, нет никаких документальных подтверждений тезиса, который очевиден в этих публикациях, о том, что был некий сговор между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и людьми близкими к Кремлю. Все эти утечки журналистам The Washington Post и The New York Times были организованы анонимными сотрудниками разведслужб, при этом они не поддержаны ни одним фактом, указывающим на связь президента Трампа с россиянами. Это чистой воды спекуляции и предположения. Самое главное во всем этом, на мой взгляд, то, что мы стали свидетелями чистейшего политического сражения. Россия оказалась в фокусе этой битвы в силу обстоятельств. Не вмешайся Кремль в американские президентские выборы, я уверен, противники Трампа нашли бы другой повод для атак на него, для того чтобы выставить его в наихудшем виде. Конечно, Дональд Трамп сам своими противоречивыми заявлениями дал поводы для атак на него, но, по моему глубокому убеждению, этот безостановочный поток так называемых разоблачений в прессе вызван лишь одним – желанием поддеть Трампа любым возможным способом.