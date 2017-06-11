Российские власти рассчитывали, что, захватив Крым и часть Донбасса, смогут помешать продвижению Украины в НАТО. Результат оказался противоположным. Захват части территории и «гибридная война» ускорили процесс интеграции Киева с западным оборонным блоком.

Верховная Рада Украины законодательно закрепила приоритет членства Украины в Североатлантическом альянсе. Украинские парламентарии настаивают, что Россия, захватив Крым и развязав войну на Донбассе, вынудила Киев искать эффективные способы защиты. «Опыт ряда государств-соседей Украины свидетельствует, что в нынешних условиях как эффективный инструмент обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета они рассматривают структуры коллективной безопасности, функционирующие на основе прогрессивных демократических ценностей – наиболее действенной из таковых является организация Североатлантического договора. Существенное расширение этой организации за последние годы – убедительное тому подтверждение», – говорится в пояснительной записке к законопроекту о вступлении Украины в НАТО.

Главный курс Украины по обеспечению безопасности – членство в НАТО

Документ определяет, что основными принципами внешней политики Украины является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, являющийся одним из авторов проекта, отметил, что новый закон закрепил «главный курс Украины по обеспечению безопасности – членство в НАТО».

Глава крымскотатарского Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров уверен, что процесс интеграции в Североатлантический альянс будет способствовать освобождению Крыма. «Во всех наших устремлениях, во всех планах и ожиданиях на деоккупацию Крыма основная роль, основные надежды связываются с нашими западными партнерами, а наши западные партнеры – страны, которые играют особую роль в международной политике, они все являются членами НАТО. И поэтому наша дальнейшая интеграция в НАТО – это только плюс, жалко, что мы не вступили в НАТО намного раньше – это могло бы предупредить и избежать оккупации Крыма Россией», – отметил политик.

Российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности

Российские власти в лице президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова высказали «озабоченность» по поводу перспектив расширения Альянса на восток. «В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности», – заявил Песков.

На «гибридную войну» против Украины она и ее западные союзники могут ответить «гибридной» интеграцией Украины в НАТО

Стоит выделить несколько важных аспектов. Во-первых, в Кремле понимают, что Украина пока не может стать формальным членом Альянса, так как имеет неурегулированные территориальные споры – аннексированный Крым и «террористические республики» Донбасса. При этом российского президента Владимира Путина серьезно беспокоят намерения Киева теснее взаимодействовать с Альянсом. На «гибридную войну», которую он ведет против Украины, официальный Киев и его западные союзники могут ответить «гибридной» интеграцией Украины в НАТО. Этот процесс идет с первых дней аннексии Крыма и уже воплощается, например, в создании литовско-польской-украинской бригады. ВСУ проводят учения совместно с войсками Альянса. Инструкторы из страны НАТО участвуют в подготовке украинских силовиков.

Противники Кремля в Вашингтоне и Брюсселе открыто отмечают, что Украина де-факто стала восточным бастионом, обороняющим Запад от притязаний кремлевских реваншистов. Категорический отказ признать «Крымнаш» и закрыть глаза на бесчинства Москвы в ОРДЛО обусловлен нежеланием Запада поощрять путинскую агрессию. Молчаливое согласие с аннексией, отмена санкций и возвращение Украины под колониальный контроль Москвы будет означать, что Путину можно безнаказанно нарушать устоявшиеся международные нормы. В таком случае появление «зеленых человечков» в Беларуси и странах Балтии станет лишь вопросом времени.

Второе. Возникает вопрос: как именно Москва отреагирует на решение Верховной Рады Украины и что именно имел в виду Песков, когда говорил о «ребалансировке ситуации»? Ответ лежит на поверхности – российские власти ускорят процесс подготовки к открытой войне против Украины. Крыму отведена роль стратегического плацдарма, который Россия накачивает войсками и оружием. Возможно, на полуостров уже завезли ядерные боезаряды. Кремль открыто использует аннексированную территорию как полигон для тренировок спецслужб и отработки наступательных операций против Украины. С начала текущего года учения проводятся на постоянной основе, и носят ярко выраженный наступательный характер. На днях стало известно, что российское командование перебросило в Крым части морской пехоты Каспийской флотилии.

В марте текущего года российские военные провели массированные командно-штабные учения частей ВДВ и морской пехоты. Генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществлявший общее руководство маневрами, сообщил, что десантники, авиация и флот отрабатывали действия против «террористов и регулярных войск», тренировались захватывать береговые укрепления и портовую инфраструктуру условного противника. По сути, российские войска тренировались захватывать приморские города Украины – Одессу, Николаев и Мариуполь.

После марта 2018 года Путин постарается окончательно решить «украинский вопрос», и в Киеве это понимают

Дипломатические средства урегулирования конфликта с Россией исчерпаются уже через год-полтора. Пока российские власти заняты латанием экономических дыр и подготовкой к спецоперации «выборы президента». После марта 2018 года Путин постарается окончательно решить «украинский вопрос», и в Киеве это понимают. Его агрессивным планам может помешать только готовность украинцев нанести российским войскам непоправимый урон и перспектива усиления западных санкций. Открытое вторжение Кремля (со стороны Крыма или ОРДЛО) приведет к тому, что власти США придут к консенсусу по вопросу о поставках оружия в Украину. Кремль, несмотря на громкие угрозы, пока не нацеливается на масштабный конфликт с Западом, рассчитывая взять Украину «малой кровью».

Третье. Пока украинские власти настаивают на дипломатических методах освобождения Крыма и части Донбасса. Москва делает все, чтобы полуостров освобождали силой – по «хорватскому сценарию». Идеальный вариант, если операция пройдет в условиях политического кризиса в Москве, когда руководство армией и силовиками не будет знать, чьим именно приказам подчиняться. Силовая деоккупация Крыма невозможна без массированной поддержки со стороны стран НАТО, прежде всего, США и Турции – страны, которая открыто конкурирует с Москвой в Черноморском бассейне. Освобождение Крыма станет тестом на готовность Украины официально вступить в Альянс и окончательно поставит точку в дискуссиях относительно внешнеполитического вектора развития.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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