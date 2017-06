Россия vs НАТО: возможна ли ядерная война?

Грузинская газета The Financial пишет о том, что сейчас в Украине недостаточно квалифицированных работников, отвечающих современным требованиям на рынке труда. Британский журнал The Economist пишет о подготовке массового протеста в России оппозиционным лидером Алексеем Навальным. А американский журнал по международным отношениям The National Interest размышляет над вопросом, была бы война между Россией и НАТО ядерной в случае военного противостояния.

Ссылаясь на результаты отчета Всемирного банка, грузинская газета The Financial пишет о том, что в Украине не хватает квалифицированных работников. Автор статьи отмечает, что проблема заключается, прежде всего, в том, что украинская система образования и подготовки кадров не соответствует требованиям рынка.

Система украинского образования должна иметь лучшую связь с частными компаниями

В материале цитируют регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен: «Мы считаем, что система украинского образования должна иметь лучшую связь с частными компаниями. Это будет иметь большое значение в будущем».

Также автор приводит слова главы департамента Всемирного банка по вопросам социальной защиты и труда в Европе и Центральной Азии Эндрю Мэйсона, который заметил, что критическим также является «улучшение навыков уже задействованной рабочей силы и снятия барьеров к внутренней миграции, чтобы рабочие могли ехать туда, где они нужны».

Британский журнал The Economist пишет о подготовке массового протеста в России оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Автор отмечает, что ни недавнее нападение на Навального с зеленкой, ни попытки препятствования его участию в президентских выборах не останавливают деятельность его команды, которая только за последние несколько месяцев сумела мобилизовать добровольцев, в основном через социальные сети, и открыть 77 штабов кампаний в 65 регионах. Сообщается, что «такая скорость захватила Кремль врасплох».

В издании отмечается, что 26 марта Навальному удалось мобилизовать тысячи людей на улицах 90 городов России, протестовавших против коррупции. Ранее, как напоминает автор, в Навального бросали яйца или помидоры почти в каждом городе, где он появлялся, с целью создания образа, «чтобы он казался непопулярным», и эта тактика не сработала.

Пока основной целью Навального является убеждение людей в том, что он мог бы заменить Путина

Автор объясняет, что за последние 6 лет существенно изменились настроения российских протестов ‒ если в 2011 они были достаточно «хорошими, проходили в основном в Москве» без четкого политического лидера, то сейчас протесты стали более агрессивными, охватывают все больше городов, и включают большое количество молодежи, которая митинговала со слоганами «коррупция ворует наше будущее».

Несмотря на то, что Навальный довольно редко появляется на телевидении, большинство россиян узнают его, а если принять во внимание тот факт, что на последних парламентских выборах не голосовали 52% граждан, то даже если четверть этих людей поддержали бы Навального на ожидаемых выборах, то политический ландшафт России мог бы претерпеть существенные изменения ‒ пишет издание.

Статья подытоживает, что, как говорят в команде оппозиционера, пока основной целью является убеждение людей в том, что Навальный мог бы заменить Путина, что он и собирается делать во время митингов.

Американский журнал по международным отношениям The National Interest размышляет над вопросом, была бы война между Россией и НАТО ядерной в случае военного противостояния. Издание отмечает, что по данным некоторых последних оценок российской военной силы, пока ее ядерный арсенал куда меньший, чем он был во времена Холодной войны, и Россия сейчас стремится к военной модернизации, постоянно тестируя современные технологии.

По данным статьи, во время Холодной войны военный бюджет России составлял почти половину общих расходов страны, и сегодня эти расходы составляют значительно меньший процент от национальных расходов. Тем не менее, отмечается, что ее военные расходы вновь начали расти ‒ в период между 2006 и 2009 годами они выросли с 25 миллиардов долларов США до 50 миллиардов, а в 2013 году военный бюджет был оценен в 90 миллиардов.

Если Россия осуществит военное вторжение в страны Балтии, это поставит НАТО в затруднительное положение

Автор подчеркивает, что, несмотря на мнение современных экспертов о том, что НАТО преобладает Россию в военной силе по размеру, технологиям и могуществу, это все равно не меняет того факта, что, например, если Россия осуществит военное вторжение в страны Балтии, это поставит НАТО в очень затруднительное положение, ведь «структура вооруженных сил НАТО в Восточной Европе в последние годы не смогла бы выдержать российское вторжение в соседнюю Латвию, Литву и Эстонию». Ссылаясь на недавние исследования, автор допускает мысль, что «стремительное нападение на страны Балтии оставит НАТО несколько привлекательных вариантов, в том числе массивную рискованную контратаку, угрозы использования ядерного оружия или просто разрешение России аннексировать страны».

Принимая во внимание оценку уязвимости стран Балтии, считается, что НАТО должно принять меры по решению этой проблемы, например, путем обеспечения большего присутствия в странах Восточной Европы.