Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии России приступили к тактическим занятиям на полигоне Опук в аннексированном Крыму, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Миноброны России.

«Переброска морских пехотинцев с Каспия была проведена в рамках проверки боевой готовности… В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны», – говорится в сообщении.

Всего к проверке боевой готовности привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений.

6 июня стало известно о поднятии по тревоге дежурных пар истребителей Су-27 Южного военного округа (ЮВО) России в Крыму для проверки боевой готовности.

До того Россия сообщала о внезапной проверке войск возле границ Украины.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».