Россия по боевой тревоге подняла истребители Су-27 в Крыму

Дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа (ЮВО) России подняли по тревоге в аннексированном Крыму для проверки боевой готовности. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Отмечается, что боеготовность летчиков проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. В первый день своего визита в аннексированный Крым он изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение российских авиационных частей на аэродроме Бельбек.

Накануне сообщалось о внезапной проверке российских войск возле границ Украины и переброске подразделений в аннексированный Крым. По данным Минобороны России, всего к практическим действиям привлекли более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота России и Каспийской флотилии.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».