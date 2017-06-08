Интеграция Украины в НАТО в дальнейшем может сыграть важную роль в деоккупации Крыма. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Во всех наших устремлениях, во всех планах и ожиданиях на деоккупацию Крыма основная роль, основные надежды связываются с нашими западными партнерами, а наши западные партнеры – страны, которые играют особую роль в международной политике, они все являются членами НАТО. И поэтому наша дальнейшая интеграция в НАТО – это только плюс, жалко, что намного раньше мы не вступили в НАТО, что могло бы предупредить и избежать оккупацию Крыма Россией», – прокомментрировал Чубаров.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь высказал предположение, что Россия в итоге отреагирует на заявления и действия Украины по НАТО, однако на ситуации в Крыму это не скажется.

8 июня Верховная Рада Украины законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО (организации Североатлантического договора). За принятие законопроекта №6470 в целом проголосовали 276 депутатов (при минимально необходимых 226).

Один из авторов законопроекта, спикер парламента Андрей Парубий заявил перед голосованием, что документ закрепит «главный по безопасности курс Украины – членство в НАТО».

Киев формально ограничивается пока задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО на разных направлениях. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».