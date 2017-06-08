Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что Россия будет реагировать на заявления и действия Украины по НАТО, однако на ситуации в Крыму это не скажется. Об этом Самусь сказал 8 июня в комментарии Крым.Реалии.

«Россия будет реагировать на такие заявления (о приоритете членства Украины в НАТО – КР), точно так же, как она реагировала на продвижение в НАТО Чехии, Словакии, Польши, стран Балтии и Черногории. Россия всегда использует такие решения стран для того, чтобы попытаться усилить свое влияние. Не думаю, что это будет расширение военной группировки, потому что на границе с Украиной и так находится основная группировка Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные усилия с точки зрения реагирования на этот закон будут проводиться в информационном, дипломатическом и политическом поле», – отметил Самусь.



Он добавил, что принятие закона о приоритете членства Украины в НАТО не отразится на ситуации в Крыму.

8 июня Верховная Рада Украины законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО (организации Североатлантического договора). За принятие законопроекта №6470 в целом проголосовали 276 депутатов (при минимально необходимых 226).

Один из авторов законопроекта – спикер парламента Андрей Парубий заявил перед голосованием, что документ закрепит «главный по безопасности курс Украины – членство в НАТО».

Киев формально ограничивается пока задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО на разных направлениях. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».