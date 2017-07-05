В анализе для Harvard International Review немецкий политолог Андреас Умланд размышляет над сценариями будущего развития Украины в условиях непрерывной российской гибридной войны. Умланд, который также является профессором Киево-Могилянской академии, считает, что Украина, а также Грузия и Молдова, могут и в дальнейшем оставаться в геополитической «серой зоне». Среди оптимистических сценариев ‒ членство в НАТО и Евросоюзе.

Сценарий №1: Украина (вместе с Грузией и Молдовой) останется в «геополитической серой зоне», получая поддержку Запада

Андреас Умланд отмечает, что первый сценарий, который не предусматривает существенного изменения международного статуса Украины, является наиболее вероятным в ближайшие годы. Ситуация вряд ли будет сильно отличаться от нынешнего состояния, а изменения будут происходить именно в рамках этого сценария. Внешнюю помощь в форме финансовой поддержки, сотрудничества или предоставления оружия при этом будут рассматривать как «отвлечение от решения реальной проблемы».

Сценарий №2: В рамках «большой сделки» между Россией и Западом, в обмен на стабильность Украина будет окончательно лишена возможности вступления в ЕС и НАТО

Второй сценарий, как отмечает политолог, является «самым популярным среди многих политиков, дипломатов и политических наблюдателей в разных странах». Теоретически, Украина была бы наиболее заинтересована «в стабильном, всестороннем и справедливом мире с Россией», но без существенных изменений во внешнеполитических приоритетах Кремля это не выглядит возможным. Наиболее вероятным является вариант, что в обмен на любые реальные шаги по решению украинского вопроса, Москва потребует уступок от Запада в форме окончательного исключения вероятности членства Украины в НАТО и ЕС.

Сценарий №3: Украина и Грузия станут членами НАТО

Если второй сценарий считается лучшим решением украинского вопроса среди многих западных и российских политических наблюдателей, то третий сценарий является наиболее популярным в Киеве и Тбилиси. Но, как замечает Умланд, шансы вступления этих стран в НАТО в условиях нерешенного вопроса российской агрессии в отношении Украины достаточно низкие.

Сценарий №4: Вступление в ЕС станет инструментом модернизации и усиления безопасности для Украины, Грузии и Молдовы

Автор анализа отмечает, что вопреки распространенному мнению, предстоящее вступление этих трех стран в ЕС уже же не является маловероятным. Соглашения об ассоциации с ЕС, которые эти государства заключили в 2014 году, постепенно будут углублять их связи с ЕС, а в дальнейшем могут открыть путь к переговорам относительно их членства в организации.

Сценарий №5: Получение статуса так называемого «основного союзника вне НАТО» и /или заключение договора безопасности с США на основе Будапештского меморандума

Умланд отмечает, что существует стандартный формат безопасности, который США предлагает отдельным странам-партнерам, которые не являются членами НАТО. Он включает сотрудничество в области безопасности, которое предусматривает подписание пакта взаимной военной помощи с Вашингтоном, поясняет автор. Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО уже обсуждалось в Конгрессе США в 2014 году, и не было реализовано. Умланд считает, что в будущем у Украины есть шансы добиться тесного сотрудничества в сфере безопасности с США и Британией на основе обещаний, которые они давали Украине в 1994 году.

Сценарий №6: Украина, Грузия, Молдова и ряд посткоммунистических государств-членов НАТО создадут коалицию безопасности

Умланд считает, что Польша, Словакия, Венгрия и Румыния вместе с другими восточноевропейскими странами-членами НАТО существенно заинтересованы в безопасности Украины, ведь если в результате российской агрессии Украина придет упадок как государство, это будет иметь негативные последствия для каждой из этих стран. Но пока, отмечает автор, эти страны не предпринимают конкретных шагов по реализации совместной коалиции безопасности.

Вывод: Ни один из сценариев не обнадеживает

Андреас Умланд отмечает, что первый сценарий является наиболее вероятным. Помощь, поступающая от западных стран, может стать недостаточной для полноценного обеспечения безопасности в Украине, и не будет исключать необходимости создания нового договора безопасности в Восточной Европе.