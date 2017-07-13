Вероятный новый глава ФБР в среду пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016-м году, а пресс-секретарь Белого дома в тот же день заявила журналистам, что «если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это ‒ доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины».

Посольство Украины в США утверждает, что «никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах Президента США или членов их команд».

Слушания в Сенате: «Я займусь этим»

В ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР кандидату на эту должность Кристоферу Рэю пришлось отвечать на вопросы сенатора-республиканца Линдси Грэма. Тот попросил претендента дать оценку упрекам о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании 2016 года в США. Такие упреки в начале 2017 года появились на страницах издания Politico в статье «Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой» журналиста Кеннета Фогеля.

Линдси Грэм, который является одним из основных двигателей расследования вмешательства России в выборы в США, спросил Рея: «Расследование издания Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала DNC, встречалась с высокопоставленными чиновниками посольства Украины в Вашингтоне с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа, Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?»

В ответ потенциальный председатель ФБР заявил, что об обвинении ему неизвестно, но подтвердил тезис сенатора, что «для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы».

«Я с удовольствием займусь этим», ‒ заявил Рэй о необходимости разобраться в вопросе «вмешательства Украины в выборы США».

Белый дом говорит о «заговоре»

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США на стороне Трампа, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств. При этом в Белом доме также сослались на расследование Фогеля.

«Если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины», ‒ заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

О чем идет речь? В статье «Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой», обнародованной в январе 2017 года, журналист Кеннет Фогель, ссылаясь на слова бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство якобы тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать обличительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Статья, в которой обвиняют Украину

В статье утверждается, что посольство способствовало Чалупе, которая со своей стороны стала важным источником информации для СМИ США и Демократической партии относительно Манафорта. Как известно, Манафорту на волне сообщений СМИ о якобы его связи с Россией пришлось оставить должность в штабе Трампа.

Статья Фогеля в последние дни стала основным элементом дискуссий вокруг якобы равнозначности описанного в ней общения Демократической партии США с посольством Украины в США и прошлогодних контактов Дональда Трампа-младшего с лицами, которые обещали передать избирательному штабу компромат на Хиллари Клинтон от правительства России (более об обстоятельствах вокруг писем Трампа-младшего говорится в статье «Трамп-младший писал, что обрадуется компромату на Клинтон из России, и сам опубликовал письма» ‒ КР).

Тезис о вмешательстве России в выборы в США уже звучал ранее на этой неделе (независимо от заявления, сделанного в среду) от спикера Белого дома. С тех пор статья Фогеля стала аргументом отдельной группы защитников президента США и критиков американской либеральной прессы, которые считают, что СМИ и законодатели-демократы игнорируют тему, которая заставляет по-новому взглянуть на вмешательство в выборы США из-за рубежа.

Такие голоса вообще утверждают: содействие России Трампу раздувают демократы, которые сами не побрезговали помощью от Украины.

Украину приравнивают к России

«Если послушать ведущих Си-Эн-Эн, то заговор с целью повлиять на результаты выборов с Украиной ‒ это нормально, но не с Россией», ‒ твитит медиа-комментатор Йоси Гестетнер.

«Как же СМИ изо всех сил рассказывают о ситуации с Трампом-младшим, но при этом игнорируют информацию о Хиллари Клинтон и Украине, которая гораздо хуже?», ‒ пишет консервативный радиоведущий Билл Митчел.

Тезис о том, что якобы содействие правительства Украины Клинтон является эквивалентом якобы сговору между штабом Трампа и Кремлем также озвучил и популярный в США ведущий FoxNews Шон Ганнити.

Посольство США в Украине в ответ на запрос «Голоса Америки» опровергло обвинения о возможном сотрудничестве с Демократической партией.

Опровержение от посольства Украины

«Посольство Украины в США, как заявлялось ранее, никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд», ‒ отмечает посольство Украины в США в своем заявлении.

Дипломатическая служба Украины также представила и свою позицию относительно контактов с Александрой Чалупой.

«Госпожа Александра Чалупа, которая упоминается в (...) статье, прибыла на встречу в посольство Украины в составе активистов украинской общины США с целью инициирования и проведения ряда рекламных и культурных мероприятий на тему Украины. В ходе дальнейшей коммуникации никто из сотрудников посольства не совершал никаких шагов по линии упомянутого оппозиционного исследования», ‒ подчеркнули в посольстве.

Там также отметили, что статья Фогеля «в целом содержит ряд неверной информации, о чем посольство заявило в письме посла Валерия Чалого, опубликованном изданием Politico».

«Посольство Украины высоко ценит усилия Администрации США с начала инаугурации президента Дональда Трампа, направленные на поддержку Украины и жесткую и последовательную политику в отношении России», ‒ отметили в посольстве Украины.

В январе посол Украины в США Валерий Чалый в письме, обнародованном изданием Politico, которое до этого опубликовало статью Фогеля, так высказался о тезисах данной статьи: «Любые положения в вашей статье, что Администрация президента Украины или посольство Украины работали с целью противодействовать господину Трампу в ходе выборов 2016 года являются неверными... отдельные лица из Украины могли выступать на стороне различных сторон выборов в США, но правительство Украины не прибегало к таким действиям».

Демократы отрицают сотрудничество с посольством, но говорят, что его им предлагали

Между тем Си-Эн-Эн сообщает, что бывшие и действующие члены аппарата Демократической партии США отрицали, что сотрудничали с правительством Украины для получения компромата на Трампа или его помощников.

В то же время источники в лагере демократов заявили Си-Эн-Эн, что Александра Чалупа, которая работала на Демократический национальный комитет по контракту, сообщала сотрудникам комитета, что украинские чиновники готовы предоставить чувствительную информацию о штабе Трампа, в частности относительно Пола Манафорта.

«Источник, осведомленный о ситуации, заявил, что Чалупа «неформально» сообщила по меньшей мере одному сотруднику комитета в прошлом году, что украинские чиновники обеспокоены кампанией Трампа и его связями с Россией и предлагают сотрудничество между демократическим национальным комитетом и посольством Украины в США», ‒ сообщает Си-Эн-Эн.

Демократическая партия отмечает, что никогда не получала от Чалупы информации и не имела контактов с представителями правительств иностранных государств.