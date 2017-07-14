Специально для Крым.Реалии

Черноморский флот России, как и в украинские времена, игнорирует все обращения местных властей по размещению на его землях необходимых городу объектов соцкультбыта. Последний отказ наделал в Севастополе много шума – военные не дают строить на пустующих землях школы и детские сады.

11 июля состоялась встреча подконтрольного Кремлю врио губернатора города Дмитрия Овсянникова с командующим Черноморским флотом Александром Витко. Предметом обсуждения были находящиеся в ведении флота земельные участки, на которых город планирует построить различные социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Всего в планах городских властей около 80 подобных объектов, а свободной земли в жилых районах Севастополя давно уже нет. Ловкие девелоперы кое-как умудряются втиснуть где-нибудь очередную высотку, но для размещения учебных и дошкольных заведений существуют совсем другие нормативы. Участки подходящих размеров есть на землях Министерства обороны России, большая часть из которых пустует с момента раздела Черноморского флота.

По сути, флотское руководство за счет города обеспечивает потребности своих подчиненных

Как сообщают местные СМИ, участники совещания выходили после встречи с недовольными лицами – добиться от военных практически ничего не удалось. Как рассказал замгубернатора Севастополя Юрий Кривов, «мы не считаем, что у них есть лишние земли. Но мы не знаем и перспективы развития объектов (Минобороны России –​ КР), требований к земельным участкам. Мы просто высказали просьбу. Министерство обороны, по сути, – крупнейший держатель земли в городе после самого города. И у Севастополя есть потребность в развитии, ему нужна социальная инфраструктура – и нужна не только властям города, но и Черноморскому флоту. Ведь военнослужащие и их семьи – тоже жители города. Мы рассчитываем на конструктивную позицию, она была продемонстрирована, во всяком случае пока на словах. Дальше будем ждать, как это состоится в части документов, каких-то шагов».

Диалог был «конструктивным», говорит Кривов: удалось согласовать расположение взрослой поликлиники в Казачьей бухте. Правда, она лишь граничит с территориями Минобороны, но не находится на них, а потому предметом острой дискуссии едва ли являлась.

Военные согласились отдать под социальные объекты всего четыре участка и все они расположены в Казачьей бухте. Это детский сад, школа и недостроенная больница. Заметим, что в этом районе расквартирована бригада морской пехоты Черноморского флота, а в военном городке проживают в основном российские военнослужащие, отставники и члены их семей. То есть, по сути, флотское руководство за счет города обеспечивает потребности своих подчиненных.

Между тем журналистам севастопольского издания «Примечания» удалось узнать, что командование флота не дает построить нужные городу объекты: школу и детский сад в районе Максимовой дачи, а также по улице Хрусталева. Район, называемый севастопольцами Максимкой, в последнее десятилетие бурно разросся за счет индивидуального строительства, а детям приходится добираться в учебные и дошкольные заведения за несколько километров. Но флотское начальство непреклонно: в городе-военной базе оборона превыше всего, несмотря на то, что земли пустуют.

Мы строим жилье для военнослужащих. И будем строить его не на куличках Севастополя, а поближе к центру города. Это моя заинтересованность

У военных – свои планы по использованию земель. И прежде всего под строительство жилья для военнослужащих. Весной все тот же Витко заявлял, что у минобороны свои планы на землю в Севастополе. «Прошу не забывать, что мы строим жилье для военнослужащих. И будем строить его не на куличках Севастополя, а поближе к центру города. Это моя заинтересованность. Я считаю, что военнослужащие не должны быть ущемлены в местах проживания», – сказал Витко на сессии Заксобрания Севастополя 18 апреля этого года.

Учитывая прошлую позицию адмирала, заместитель губернатора Кривов сказал журналистам: «Мы попросили коллег взять какой-то тайм-аут, чтобы они провели у себя инвентаризацию и сделали шаг навстречу городу в части наших предложений – для размещения нужных горожанам объектов, возможно, на землях Минобороны. Мы договорились, что мы до конца недели все материалы отправим коллегам, они обещали максимально оперативно отработать и дать встречное предложение».

По его словам, в правительстве Севастополя не исключают того, что Минобороны для своих нужд может попросить взамен другие территории.

А как в Севастополе проводят инвентаризацию недвижимости Черноморского флота, в городе хорошо помнят. Межправительственная комиссия с 1996 года так и не сумела этот процесс завершить. Действия украинских и российских экспертов всячески тормозились, ведь после окончания инвентаризации земель и объектов, занимаемых Черноморским флотом, Украина могла выставить совершенно другие счета за аренду, чем фиксированные 100 миллионов долларов. Так, по состоянию на март 2011 года, была инвентаризирована только половина земель, арендуемых Россией в Севастополе для нужд флота. Из 400 земельных участков, находящихся в пользовании Черноморского флота, половина прошла согласование. Это значит, что уточнение их координат, обмер площадей, пересчет зданий, расположенных на них, были завершены.

В 2013 году севастопольские власти даже мечтали запустить на эти земли российских инвесторов – для освоения в рамках «братской дружбы двух народов», так сказать.

Но в марте 2014-го упомянутая дружба покатилась в тартарары, а военное руководство все так же презрительно относится к местной власти, теперь уже российской. Севастополь прежде всего – база флота, гражданские – обслуга при ней, которая права не имеет пикнуть о своих нуждах. Как говорится, за что боролись, господа.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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