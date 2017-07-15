Севастополь: раздор вместо «единения»

Специально для Крым.Реалии

К годовщине октябрьского переворота, который в СССР пафосно именовали «Великой октябрьской социалистической революцией», а в путинской России не менее гордо называют «Великой русской революцией», в Севастополе решили установить «Памятник Примирения». По задумке автора монумент должен символизировать примирение «красных» и «белых», сражавшихся на полях Гражданской войны начала ХХ века. Однако не всем горожанам такая идея пришлась по душе, поэтому местные «власти» вынуждены изыскивать способы, как угодить волкам, сохранив при этом спокойствие овец.

По задумке автора проекта Андрея Ковальчука будущий памятник будет представлять собой 25-метровую стелу, на вершине которой установят женскую фигуру, символизирующую Родину-мать. У подножия монумента над чашей в виде венка с вечным огнем склонят головы ее сыновья – красноармеец и белогвардейский поручик.

В конце июня для осмотра места под будущий памятник в город прибыл министр культуры России Владимир Мединский, а уже 13 июля, несмотря на протесты севастопольцев, городское «правительство» распорядилось выделить под установку монумента участок по улице Катерной – как раз напротив Херсонеса. Правда, на фоне недовольства горожан название монумента решили заменить – вместо «примирения» используют уже термин «единение», что более созвучно названию путинской партии «Единая Россия».

Однако такие шаги городских «властей» пришлись не по нраву как рядовым горожанам, так и представителям многочисленных ветеранских организаций, которые начали сбор подписей против монумента и даже провели серию одиночных пикетов, протестуя и против «примирения с белыми», и против своеволия российских властей города, игнорирующих мнение горожан.

«Памятник Примирения» нужен как иллюзия преемственности власти в имперской истории России

«Исходя из заявлений правительства о том, что вопрос уже решен и общественных слушаний не предполагает, а также принимая во внимание неожиданный визит Мединского в город, создается впечатление, что местные власти решили заручиться поддержкой федеральной власти вместо того, чтобы опереться на мнение народа», – возмущенно жалуются общественники.

Готовящийся к «губернаторским» выборам и только немного оправившийся от скандала с генпланом Дмитрий Овсянников не хочет нового конфликта, поэтому на первых порах пообещал провести общественные слушания и прислушаться к «гласу народа».

Правда, через несколько дней он согласился послушать уже не всех севастопольцев, а только представителей общественных организаций. «Мы готовы услышать мнение населения, если оно будет выражено через общественную организацию, чтобы это не превратилось в неконтролируемый процесс», – резюмировал Овсянников, в очередной раз указав севастопольцам на отведенное им в России место.

Зачем Москва решила установить памятник именно в Севастополе? Овсянников неоднократно подчеркивал, что городские «власти» к этому проекту Минкульта России и Российского военно-исторического общества не имеют никакого отношения. Вероятно, потому что Севастополь стал последним оплотом царской армии, которая покидала Россию под давлением большевиков.

Но вряд ли российских идеологов интересует лишь дань прошлому, которое они постоянно используют в своих корыстных целях. В данном случае России такой монумент необходим для закрепления в сознании россиян имперской преемственности – от Российской империи через советскую империю к «пятой империи» – нынешней России, которую рекламируют в своем шоу «Ночные волки». При этом «Хирург» проблему симбиоза «красного» и «белого» проектов решил очень просто – вмонтировал двуглавого орла в советский герб. Вот и вся «преемственность».

Старшее поколение ожидало увидеть в России реальную правопреемницу СССР. А им взамен предлагают простить «врагов наших» – белогвардейцев

Среди россиян такой симбиоз уже не вызывает отторжения: музыка советского гимна прекрасно уживается с двуглавым орлом Российской империи. А вот для многих крымчан, которые в марте 2014 года возвращались в СССР, эти «исторические игры» малопонятны. И если молодежь, которая учила в школе историю Украины, историческая проблематика России мало волнует, то старшее поколение ожидало увидеть в России реальную правопреемницу СССР, распад которого Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой века». А им взамен предлагают простить «врагов наших» – белогвардейцев. «Мой отец – чапаевец, и как же подвиги защитников Севастополя? Этим памятником уничтожается память о ВОВ», – возмущались участники встречи ветеранских организаций, называя монумент «миной замедленного действия», независимо от его названия. Менее темпераментные горожане считают, что в нынешних условиях еще рано искать такого «примирения». «Я не уверен, что это нам нужно. Все это сложно, слишком много противоречий. Со временем все примирится само. Но пока еще рановато, много осталось прошлого, мы еще недалеко от Гражданской войны ушли», – размышляет севастополец.

И невдомек военным пенсионерам Севастополя, которые присягали советскому народу, что в России уже полным ходом идет зондирование почвы на предмет восстановления монархии. Так, еще летом 2014 года придворный шут Владимир Жириновский выступил за имперскую форму правления в России, предложив Путину титул Владимира Первого или, на худой конец, «верховного правителя». «Демократия нас погубит. Пока у нас будет демократия, мы будем ползти. Чтобы не ползти, а шагать, нужно отойти от демократии и перейти к имперской форме управления страной», – озвучивал он мысли российского диктатора. В марте 2017 года монархию для России как единственный путь предложил и крымский «глава» Сергей Аксенов, прекрасно освоивший искусство услужения главе Кремля. А летом о преимуществах монархического строя рассуждал митрополит РПЦ Илларион, обещая активное участие Церкви в будущей дискуссии.

И хотя Путин и его окружение всячески отмахиваются от подобных разговоров, из российской практики мы знаем, что дыма без огня здесь уж точно не бывает. Для этого и нужен «Памятник Примирения» как иллюзия преемственности власти в имперской истории России. И крайне желательно, чтобы он был воздвигнут к столетию октябрьского переворота – символизм для диктаторов имеет особое значение.

Так что, несмотря на протесты горожан, памятнику «единения-примирения» в городе все-таки быть. А севастопольцы так и останутся в неведении: как, мечтая оказаться в государстве торжества социальной справедливости, какой виделась им путинская Россия, они попали в «страну рабов, страну господ», против которых в прошлом веке самоотверженно боролись их деды и прадеды.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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