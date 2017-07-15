Почему обыски в офисах компаний Александра Клименко и решение о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина намного важнее, чем борьба с коррупционерами среди депутатов партий коалиции или действующего правительства? Этот вопрос прозвучит странно для многих украинцев. Более того, он может казаться абсолютно нелогичным. В любой нормальной стране борьба с коррупцией в действующей власти гораздо важнее разоблачения предшественников. Я говорил то же самое, когда проходили суды над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко. Обратите внимание на своих чиновников, на свое окружение ‒ это то, что я говорил президенту Виктору Януковичу, генеральному прокурору Виктору Пшонке, министру внутренних дел Юрию Захарченко. Почему же президенту Петру Порошенко, генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову я адресую совсем другое послание?

Борьба с действующими коррупционерами является жизненно важной для любой цивилизованной страны. Но Украина ‒ не просто страна. Это страна, которая совсем недавно была фактической колонией другого государства. И это другое государство не оставляет своих попыток восстановить контроль над Украиной. Причем всеми путями ‒ и военными, и пропагандистскими, и экономическими.

Большинство чиновников этой «другой» Украины в результате победы Майдана оказалось в России. А другая часть чиновников и политиков ‒ осталась в Украине, работает в парламенте, но позиций своих не изменила

У этого государства в нашей стране есть сторонники. Это, если хотите, «другая» Украина. Совсем недавно эта «другая» Украина была у власти. Совсем не случайно большинство чиновников этой «другой» Украины в результате победы Майдана оказалось в России. А другая часть чиновников и политиков ‒ осталась в Украине, работает в парламенте, но позиций своих не изменила. Украины-неколонии эти люди не знают и не хотят. И верят, что рано или поздно им удастся взять реванш. Когда? Тогда, когда у украинцев лопнет терпение, как вчера сказал своим соотечественникам покровитель всех этих людей, президент России Владимир Путин.

Клименко создал целый информационный холдинг, а Кернес до сих пор контролирует Харьков

Но нельзя сказать, что они просто сидят и ждут, пока это произойдет. Нет, они активно работают. Тот же Клименко создал целый информационный холдинг, который убеждал украинцев ‒ «эти» не лучше предшественников, ничего не изменилось и не изменится.

Добкин перестал быть главой администрации Харьковской области, но разве его ближайший соратник Кернес прекратил осуществлять контроль над городом?

Сохранение контроля ‒ это не просто сохранение власти. Это еще и сохранение правил игры, которые были до Майдана

А сохранение контроля ‒ это не просто сохранение власти. Это еще и сохранение правил игры, которые были до Майдана. Но играть по этим правилам слишком опасно. У нас все еще много людей, для которых Родина ‒ это не ценности, не культура, не язык, не родная земля. Для которых Родина ‒ просто кошелек. Таких людей много в каждой стране мира, это факт. Но если в Украине таких станет большинство, Украина просто станет «недороссией». На это и рассчитывает Путин. На это и рассчитывают его союзники в нашей стране.

Мне скажут, что так хотят сами граждане. Но желание граждан связано еще и с тем, что после Майдана новая власть не стала решительно бороться с последствиями действий режима Януковича. Нередко не могла ‒ мы же демократическая страна, у нас незыблемо право частной собственности, у нас честные выборы ‒ а нередко и не хотела. Не хотела, потому что так удобнее. Потому что есть с кем договариваться, есть кому голосовать, есть с кем заключать ситуативные союзы против конкурентов в самой власти. И в результате в Украине сложился странный симбиоз прошлого и настоящего. Неясно, есть ли в таком симбиозе место для будущего.

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