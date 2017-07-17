Текущая оккупация Крыма имеет, кроме прочего, еще и ощутимый элемент колонизации –​ новой российской колонизации, очередной в ряде подобных, начавшихся при Екатерине.

Российские колонизации Крыма в общем однотипны и состоят из военного вторжения, строительства гарнизонов, вытеснения в эмиграцию части населения, дискредитации его, всемерного уничтожения дооккупационной памяти, отъема имущества, поощрения коллаборантов, заселения инородным населением из глубин материка, депортаций в глубь материка, частичных или массовых. Последнего элемента, надо сказать, пока нет, но остальные очевидны. Русские колонизации в Крыму непрерывны на протяжении уже более двух веков, но бывают и вспышки, активизации –​ в конце 18-го века, после Крымской войны, после Второй мировой. Сейчас мы наблюдаем очередную колонизацию, в которой все перечисленные признаки налицо. Видим, так сказать, совмещенный оккупационно-колонизационный процесс.

Сколько же их, этих новых колонизаторов? Членов семей вооруженных оккупантов, сотрудников оккупационной администрации, всех тех россиян, которые решили перебраться на захваченные территории, сколько их? Тех, которые решили там поселиться. Наберется ли 100 тысяч или 200-300? Я подобной статистики не встречал, но количества товарные. 200 тысяч –​ это уже около 10% всех крымских жителей, каждый десятый.

Правильно думать уже сейчас о справедливости по отношению к ним –​ тем, кто сейчас обживается в Крыму, кто неплохо себя чувствует на отобранной земле, кто делает там воздух непригодным для дыхания

​Кроме них, есть еще немало россиян, купивших в последние годы квартиры и дома в прибрежных городах. Это тоже категория колонизаторов, типически схожая с русскими помещиками, скупавшими земли в Крыму во времена царизма. Помельчавшие.

Так вот: как же следует поступать со всеми ними, когда оккупация закончится? Безусловно, дать возможность выехать, вернуться домой и потом тщательно блюсти паспортный режим относительно лиц-граждан РФ, пребывающих в Крыму. Режим, предполагающий минимальный срок пребывания. Т.е. отсутствие украинских документов должно вызывать у полиции подозрение и желание провести дополнительные проверки.

Но что делать с их недвижимым имуществом? Проще всего, конечно, просто аннулировать все сделки, совершенные позже марта 2014-го.​ Это, скорее всего, и произойдет. Но будет ли это справедливо? Если нет, то придется думать хоть о неполной, но компенсации для этих незадачливых переселенцев. Однако компенсировать их потери придется за счет бюджета Украины, из денег украинцев, у которых они сейчас украли этот Крым,​ и это, конечно, абсурдно. Но, с другой стороны, можно же посчитать всех этих колонизаторов, купивших квартиры в Крыму, жертвами Путина, его пропаганды, эдакими слегка слабоумными, мало понимающими, и тогда уж навесить все компенсации им их родной стране. Наверное, так будет правильно.

И вообще, наверное, правильно думать уже сейчас о справедливости по отношению к ним –​ тем, кто сейчас обживается в Крыму, может быть, в квартире эмигранта, кто неплохо себя чувствует на отобранной земле, кто делает там воздух непригодным для дыхания. Всегда надо стараться быть справедливым.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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