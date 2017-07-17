Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«ЕС и США вызвали кризис в Украине – Россия набросилась на Крым», – материал с таким громким заголовком опубликовал британский таблоид Sundаy Express. «Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис в Украине был вызван «близорукой политикой» США и ЕС. Он утверждает, что Москва желает демократической и стабильной Украины, «в которой нет «искусственной русофобии». Продолжая защищать Россию, Лавров сказал, что Москва поступила безупречно, когда дело дошло до аннексии Крыма. Он настаивал на том, что региональный парламент был единственным законным органом в то время, и что «фашисты захватили власть в Киеве, и что решение парламента присоединиться к России было выполнено». Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, вызвав ожесточенные столкновения и военное вмешательство. Лавров говорил о «России и ЕС в меняющемся мире» в берлинском аналитическом центре Фонда Кербера».

«США проводят морские учения с Украиной и 17 странами в Черном море», – сообщает американское информагентство One America News Network. «Два корабля ВМС США, 800 военнослужащих и группа морских котиков участвуют в учениях в Черном море. Ежегодные учения «Си Бриз» собирают в Украине представителей 17 ВМС со всего мира. Это деликатное время для стрельб в условиях разногласий по поводу российского вторжения в Крым. Офицеры ВМС говорят, что учения сосредоточены на улучшении отношений с союзниками в регионе. В результате этого Черноморский флот России следит за этим процессом с расстояния».

«Украина в НАТО? Америке следует отказаться от этой плохой идеи, что со временем становится еще хуже», – полагает американское издание Forbes. «Вступление Киева в НАТО усугубит конфликт Москвы и Украины. Разумеется, правительство Путина заняло неправильную позицию. Захват Крыма после падения правительства Януковича был преступлением, хотя и был поддержан множеством номинальных «жертв», поскольку в прошлом Крым являлся частью России. Поддержка пророссийских сепаратистов на востоке Украины не принесла Москве ничего хорошего. Президент Владимир Путин, возможно, переоценил стремление жителей востока Украины к отделению или просто намеревался ослабить Киев, втягиваясь в этот конфликт. Однако нравственная сторона не меняет того факта, что в этом конфликте Вашингтону нет места. Крым – это жесткий вызов. Москва должна дать свое согласие на проведение референдума под наблюдением международных организаций и принять его итоги. Однако российское правительство ни при каких обстоятельствах не отдаст Крым, за исключением поражения в тотальной войне. После аннексии Путин заявил: «НАТО остается военным альянсом. Я не хочу, чтобы в Севастополе меня приветствовали натовские моряки».

«Siemens – жертва или преступник в крымской афере?», – задается вопросом немецкое издание Deutsche Welle. «Хотя до сих пор нет официального подтверждения, но ясно одно: санкции ЕС против Крыма нарушаются. Немецкий концерн Siemens, однако, пошел в наступление и возбудил уголовное дело против российского партнера компании. Вполне вероятно, что газовая турбина Siemens с некоторыми российскими компонентами была установлена на электростанции в Крыму без гарантии производителя. «Siemens, в принципе, на основе собственной экспертной оценки обеспечивает установку и обслуживание, но на этот раз мы не будем этого делать», – заявили в Siemens. Установкой и обслуживанием газовых турбин занимается с российской стороны второе совместное предприятие, в котором Siemens имеет долю. Но в Siemens говорят, что они против. Афера с турбинами, тем временем, достигла политического уровня. «В Крыму – турбины российского производства», – заявил несколько дней назад пресс-секретарь Владимира Путина. Национальная группа РОСТЭК распространила заявление, что турбины, которые в настоящее время находятся на полуострове, она «приобрела подержанными» и что они «модернизированы российскими экспертами». В Siemens выражают сомнения по поводу того, что на рынке в продаже есть их бывшие в употреблении детали. Siemens, тем временем, борется с впечатлением, что он был небрежным или наивным. «Мы не обращали внимания на опасность того, что наши продукты могут оказаться в Крыму, но мы активно боремся против этого», – сказал представитель группы DW. Siemens также считает, что возможные косвенные нарушения эмбарго ЕС вызовут проблемы у мюнхенского концерна. Из-за скандала вокруг турбин Siemens поддерживает тесный контакт с немецкими властями, сообщил представитель Siemens DW. На вопрос о том, опасается ли концерн того, что может впасть в немилость у Кремля, его представители сказали: «С этой проблемой мы еще можем повременить».