Агентство Reuters сообщает о возможной доставке в порт крымской Феодосии двух новых газовых турбин для электростанций, похожих на ранее поставленные туда продукты Siemens. Если эта информация подтвердится, это усилит скандал вокруг поставок оборудования европейских компаний в Крым в обход санкций.

В Siemens пока не подтверждают сообщения Reuters. "Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз – мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины", – сказал утром в четверг, 13 июля, представитель немецкого концерна Вольфрам Трост.

После предыдущих сообщений о поставках турбин Siemens в Крым компания подала в суд на свое же совместное предприятие в России и начала внутреннее расследование.



Настоящее Время рассказывает, как развивалась эта история.

Как турбины попали в Крым?

Скандал с поставками турбин Siemens для строящихся Симферопольской и Севастопольской ТЭС начался 5 июля: именно в этот день две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя и сфотографированы.



Согласно санкциям, наложенным Евросоюзом на Россию за аннексию Крыма, западные компании не могут поставлять промышленное оборудование на полуостров, а если они это сделают, им будут грозить штрафы и другие серьезные последствия в странах ЕС, где они работают.

Немецкий концерн Siemens после этого объявил, что "планирует провести тщательный анализ и пояснить ситуацию вокруг поставки двух турбин в Крым".

Мы уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации

"Мы не располагаем достоверными сведениями о доставке наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации", – было сказано в заявлении Siemens.

Концерн пояснил, что ни одной крымской компании турбины не продавал, а если оборудование было куплено российскими партнерами якобы для других объектов, но потом перенаправлено в Крым, это – однозначное нарушение контрактных обязательств.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции в Крыму, распространила заявление, что купила четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций "на вторичном рынке", а после "модернизировала" установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ.

Подтверждения этой информации из независимых источников до сих пор нет. Однако "Технопромэкспорт" утверждает, что в проект станций в Крыму "изначально были заложены определенные технические решения", и приобретенные установки пришлось "доводить" в соответствии с ними.

Кремль ранее заявлял, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

Скандал с продолжением

Правительство Германии потребовало от Siemens разъяснений в связи с поставками его турбин в аннексированный Крым в обход санкций Евросоюза.



Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт отдельно заявил, что ответственность за ситуацию лежит прежде всего на самом концерне.

10 июля в Siemens подтвердили, что как минимум две газовые турбины его производства незаконно попали на аннексированный Россией полуостров.

После этого 11 июля концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против "Технопромэкспорта", входящего в структуру "Ростеха", и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". Siemens потребовал вернуть турбины той компании, для которой они поставлялись, и назвал переброску оборудования в Крым "открытым нарушением контракта".

По данным Forbes, контракт на поставку турбин был заключен "Сименс технологии газовых турбин" в марте 2010 года, он касался семи газотурбинных установок. В 2015 году в контракте (в тот раз речь шла только о четырех турбинах) было четко прописано, что турбины не могут быть перенаправлены в Крым.

Сумма контракта составляла порядка 213 млн евро (стоимость одной турбины, согласно документу, – 27,95 млн евро). Заказчику на данный момент были переданы четыре из семи турбин.

В "Ростехе" и "Технопромэкспорт" ни сам иск, ни условия контракта не комментируют.

Связи Siemens с Россией

Бизнес Siemens теснейшим образом связан с Россией и ее инфраструктурными проектами. Компания является одним из ведущих поставщиков томографов и другого высокоточного медицинского оборудования в российские клиники, в том числе для Федеральных медицинских центров РФ, поставляет в страну высокоскоростные поезда "Сапсан", производит в России грузовые электровозы, а также оборудование для энергоснабжения на крупнейшие заводы.



Также среди контрактов Siemens – поставка оборудования компании "Транснефть", проекты сортировочных центров "Почты России", проекты автоматизации и диспетчеризации зданий в Москве и Санкт-Петербурге и другие. До введения санкций объем заказов Siemens в России превышал 2,5 млрд евро, нынешний объем российская структура Siemens не раскрывает.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Ее первая очередь – парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь – той же мощности.



Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе. Эти две станции и проложенный по дну Керченского пролива кабель из Ростовской области России должны решить проблему электроснабжения в аннексированном Крыму.



Регион после аннексии испытывает дефицит мощностей из-за прекращения поставок электроэнергии из Украины.