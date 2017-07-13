Специально для Крым.Реалии

Если бы истории с российским обманом вокруг поставки немецких турбин в аннексированный Крым не было, ее стоило бы выдумать. Потому что именно этот скандал показал западному бизнесу, как опасно связываться с режимом Владимира Путина – он в любой момент может подставить, опорочить репутацию, подвести под расследование. И даже если удастся доказать, что ты сам стал жертвой обмана, подозрения все равно останутся: возможно, ты сам хотел обмануться?

Именно в такой тональности немецкая пресса комментирует ситуацию вокруг поставок турбин в Крым. Представители концерна Siemens уверяют, что российская государственная компания «Технопромэкспорт» просто обманула поставщика – пообещала, что закупленные турбины не попадут в Крым, а будут использованы неподалеку, в Краснодарском крае. Но как вообще можно доверять «Технопромэкспорту»? Ведь эта компания является частью пресловутой корпорации «Ростех», которую возглавляет один из ближайших соратников Владимира Путина – чекист Сергей Чемезов. Отношения Чемезова и Путина даже прочнее, чем связи российского президента с участниками кооператива «Озера», которые составили костяк новой коррупционной российской элиты. В свое время Чемезов и Путин были вместе направлены КГБ СССР в ГДР, и потому могут полностью доверять друг другу.

Но важно не то, почему немецкие бизнесмены доверяют Чемезову. Важно понять, не является ли сотрудничество с концерном столь влиятельного человека естественной частью западного бизнеса в России. Потому что в таком случае на нарушения «Ростехом» обязательств можно просто закрыть глаза. Не попадется Чемезов – не попадется и Siemens.

Но получилось иначе. Скандал вокруг нарушения санкций только начинается – он бьет и по деловой репутации российской корпорации, и по репутации ее немецких партнеров, и – что самое важное – по репутации немецкого правительства, которое остается одним из главных сторонников сохранения санкций против агрессора. И понятно, что после этого скандала придется сделать неприятные выводы.

Российский рынок – это территория риска, уважающему себя бизнесмену там просто нечего делать

Первый вряд ли понравится немецкому бизнесу, но о нем стоит сказать. Репутация дороже прибыли. Когда глава концерна Siemens Джо Кэзер через полторы недели после аннексии Крыма летал в Москву и встречался с Владимиром Путиным, его поведение напоминало поступки западных бизнесменов и политиков, которые не стеснялись пожимать руку Адольфа Гитлера после аншлюса Австрии и аннексии Судет. Господин Кэзер меньше всего думал о репутации и больше всего – о прибыли концерна и о собственных бонусах. И в этот момент стало ясно, что менеджменту Siemens так и не удалось извлечь должных уроков из позорных эпизодов своей истории, связанных с использованием трудов заключенных концентрационного лагеря в Равенсбрюке в годы Второй Мировой войны. Как тогда, так и сейчас руководство концерна не гнушалось прибегать к поддержке авторитарных правителей ради извлечения прибыли. Джо Кэзер не скрывал разочарования по поводу введения санкций против путинской России и призывал к скорейшей их отмене.

Я могу бы написать, что Кремль отплатил ему за это обманом. Но я не уверен, что это был обман. Возможно, менеджмент концерна позволил себя обмануть. И для того, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, стоит задуматься о том, как можно сотрудничать с Россией. Для того, чтобы сохранить репутацию и перспективы, чтобы не попасть под суд, я бы посоветовал ведущим западным корпорациям вообще уйти с российского рынка – без всяких оговорок и полутонов. Это территория риска, уважающему себя бизнесмену там просто нечего делать. Эти деньги не стоят того.

В давлении на Кремль заинтересованы все – и Украина, и Германия, и ЕС

Второй вывод – санкции действительно работают, и это очень хорошо. Становится очевидной недоразвитость и маргинальность и российской экономики, и российской промышленности. Для того, чтобы осуществить проект по электрификации Крыма, российскому руководству пришлось пойти на обман и подлог – просто потому, что у России нет аналогичного оборудования. И когда путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит о поставке в Крым турбин российского происхождения, он даже не подозревает, как комично выглядит. Не смешите свои искандеры, господин Песков.

Таким образом, технологическое давление на Россию должно продолжаться – это уже приносит плоды и будет приносить дальше. Чем меньше амбициозных проектов ей удастся осуществить, тем раньше наступит коллапс российской экономики, демонтаж путинского режима и освобождение оккупированных территорий. А значит – тем ближе возможность нормального сотрудничества с Россией, которая из территории санкций превратится в территорию прибыли.

А это означает, что в давлении на Кремль должны быть заинтересованы все – и Украина, и Германия, и Европейский Союз.

И даже Siemens.

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