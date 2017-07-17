Без грифа «совершенно секретно»

Специально для Крым.Реалии

Полвека назад в истории крымскотатарского народа происходили чрезвычайно значимые события. Можно сказать без преувеличения, что в это время решалась судьба целого народа… 5 сентября 1967 года был принят Указ высшего органа власти «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», на долгие годы определивший положение народа-изгнанника. Крым.Реалии начинают серию статей о том, как принимался этот документ. В них будут опубликованы подготовительные материалы к этому важному политическому решению конца 1960-х.

​Генерал-правозащитник Петр Григоренко был абсолютно прав, назвав Указ от 5 сентября 1967 года «самым лживым, самым лицемерным указом из всех изданных по крымским татарам».

Как оказалось впоследствии, решение властей было очередным преступлением – хотя на первый взгляд все выглядело благообразно… Цену принятому Указу люди узнали чуть позже, когда стали понятны его истинный смысл и особенности правоприменения. Парадоксально, но реабилитационный по букве Указ дал властям зеленый свет для нового витка репрессий: после его принятия аресты активистов крымскотатарского национального движения стали нормой, едва ли не будничным явлением. И самое главное – путь в родной Крым для крымских татар был по-прежнему закрыт…

Впрочем, это тоже стало известно гораздо позже, а к началу 1967 года активность крымскотатарского национального движения вынудила руководство СССР вплотную заняться крымскотатарской проблемой. Годом раньше состоялось «изучение» мнений двух союзных республик – Украинской ССР, в юрисдикции которой находился Крым, и Узбекистана, где проживала основная часть депортированных в 1944 году крымских татар. Политическое руководство советской Украины выступало против возвращения крымских татар на родину, мотивируя это тем, что «за 22 года, прошедших после выселения татар, места их прежнего проживания заселены», «возвращение татар к прежнему месту жительства и связанная с этим необходимость переселения из Крыма большого числа нынешнего населения, причинило бы громадный ущерб государственным интересам и было бы огромной несправедливостью в отношении сотен тысяч граждан сегодняшнего Крыма».

Руководство советской Украины выступало против возвращения крымских татар на родину, мотивируя это тем, что «за 22 года, прошедших после выселения татар, места их прежнего проживания заселены»

​Позиция руководства советской Украины была поддержана и первыми лицами Узбекской ССР, где отнюдь не были заинтересованы в оттоке крымскотатарского населения. За более чем два десятилетия вынужденного проживания на территории этой республики крымские татары достаточно тесно интегрировались в экономику и хозяйственную жизнь Узбекистана. Впрочем, главное и последнее слово, разумеется, было за центром – ключевые и окончательные политические решения выносились в Кремле…

Мнением крымских татар о том, как и где им жить, никто не поинтересовался. А напрасно… В середине 1960-х годов крымскотатарское национальное движение представляло собой серьезную силу: это было хорошо организованное, массовое народное движение, воодушевленное национальной идеей, сформулированной в важнейших документах движения (возвращение на историческую родину, восстановление национальной государственности, политическая и моральная реабилитация).

В фондах отделов Президиума Верховного Совета СССР, хранящихся ныне в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, обнаруживаем целые комплексы документов за период с января по июнь 1967 года – то есть незадолго до принятия сентябрьского Указа «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму». Эти подготовительные документы, долгие годы находившиеся под грифом «совершенно секретно», проливают свет на позицию власти по всем ключевым вопросам крымскотатарской проблемы: репатриация и реабилитация крымских татар, деятельность национального движения, восстановление Крымской автономии.

В этом документальном массиве немало исторических справок: советская официальная историческая наука и обласканные властями историки были одним из основных инструментов властей в решении, а точнее имитации решения «крымскотатарского вопроса».

Советская официальная историческая наука и обласканные властями историки были одним из основных инструментов властей в решении, а точнее имитации решения «крымскотатарского вопроса»

​Справка под названием «К некоторым вопросам истории расселения татар» начинается так: «Крымские татары относятся к потомкам основного населения бывшего Крымского ханства, образовавшегося в результате распада Золотой Орды... Крымские ханы были выходцами из династии золотоордынских ханов Джучидов, потомков Чингисхана. В 15 веке стали именоваться «татарами» – название получили от русских, именовавших так почти все тюркоязычное население от Золотой Орды к западу от Волги». Далее на нескольких страницах следовало весьма тенденциозное повествование в духе официальной советской историографии того времени, венцом которого был следующий незатейливый тезис: «В период Великой Отечественной войны многие крымские татары активно сотрудничали с гитлеровскими захватчиками, причем основная масса татарского населения не оказывала предателям противодействия».

Этому сюжету была посвящена отдельная справка под названием «К требованиям некоторых татар об их реабилитации и принятии по этому вопросу соответствующего акта». В ней, в частности, читаем: «На стороне фашистов татары воевали до последних дней борьбы за освобождение Крыма. Имевшие место в годы Великой Отечественной войны факты предательства никем не опровергнуты, поэтому требования отдельных татар о снятии с них обвинений ни на чем не основываются... В 1956 году Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о снятии ограничений с граждан татарской национальности, но это было сделано исключительно в интересах гуманности... Граждане татарской национальности, выселенные из Крыма, ставят вопрос об изъятии тех произведений, где, по их мнению, извращена история татар. Что касается исторических событий... то у специалистов-историков могут быть различные мнения по этому вопросу. Дело в том, что не все фактические материалы еще известны, многие спорны и порождают разнообразие взглядов и оценок. Все это находит отражение в работах отдельных авторов. Однако необходимо отметить, что литература, порочащая народ или нацию, у нас в стране не издается, а пропаганда национализма или расовой ненависти в СССР запрещена законом».

Вот такие умозаключения… Разумеется, это была ложь: история Второй мировой войны в Крыму (в частности, вопросы коллаборационизма и развития партизанского движения, различные аспекты германской оккупационной политики в отношении местного населения Крыма) постоянно освещалась и оспаривалась как в индивидуальных письмах, так и в программных документах крымскотатарского национального движения. Причем, делали это непосредственные участники боевых действий, руководители партизанского движения в Крыму, бывшие руководители Крымской АССР, которые на тот момент были в числе лидеров крымскотатарского национального движения – Бекир Османов, Джеппар Акимов, Исмаил Языджиев, Мустафа Селимов и другие…

(Окончание следует)

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