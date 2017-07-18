Анклав «русского мира»

На приднестровском участке границы 17 июля открыли первый молдавско-украинский таможенный пункт пропуска «Курчуган-Первомайск». Этому предшествовали громкие заявления. Власти непризнанной Приднестровской «республики» высказалась критически относительно появления такого пункта. Это, мол, посягательство на ее суверенитет! В Госдуме России тоже выразили «беспокойство» по этому поводу ‒ на что Министерство иностранных дел Украины ответило отдельным заявлением.

Во время открытия таможенного пункта пропуска президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Республики Молдова. При этом, разумеется, имелась в виду проблема Приднестровья.

Откуда взялась Приднестровская «республика»?

В составе Украинской Советской Социалистической Республики с 1924-го по 1940 год существовала Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика, которая включала преимущественно районы Приднестровья и некоторые районы нынешней Одесской области. Почти половину населения этого государственного образования составляли украинцы, треть ‒ молдаване.

В 1940 году Советский Союз аннексировал Бессарабию. Молдавская автономия была ликвидирована, а вместо нее создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Тогда Приднестровье, которое было частью молдавской автономии, вошло в состав советской Молдавии.

Развал Советского Союза привел к активизации в Молдавии – как и в других советских республиках – движений национального характера.

Развал Советского Союза привел к активизации в Молдавии движений национального характера

В этническом же плане Молдавия была далеко не однородной. Здесь существовали и существуют районы, где проживают украинцы. В основном они концентрировались в Приднестровье. Однако украинское меньшинство ни в советские, ни в нынешние времена не имело возможности удовлетворять свои национальные потребности. В результате этого украинцы Молдавии подверглись русификации ‒ как и другие национальные группы, например, гагаузы. К тому же, на работу в Молдавию направляли большое количество россиян.

Одним из наиболее советизированных и русифицированных регионов Молдавии было Приднестровье ‒ индустриальный и урбанизированный район республики. Города здесь – в основном русскоязычные. Сейчас этнический состав Приднестровской «республики» определяется тремя крупными национальными группами – русскими, молдаванами и украинцами, – каждая из которых составляет около 30% населения.

Еще в 1990 году местная власть в Приднестровье начала отдаляться от Кишинева. Здесь поработали и советские спецслужбы, создававшие в то время в республиках выгодные им движения.

25 августа 1991 года Приднестровье провозгласило независимость ‒ за два дня до того, как это сделала Молдова.

Далее было вооруженное противостояние между молдавской стороной и Приднестровьем в 1992 году. Приднестровцев поддержала четырнадцатая российская армия, находившаяся на их территории. 21 июля 1992 года Молдова и Россия подписали соглашение об урегулировании приднестровского конфликта.

Анклав «русского мира»

Приднестровская «республика» хоть и не была признана Россией, однако ее существование в значительной мере обеспечивалось российскими дотациями. Экономическая жизнь нынешнего Приднестровья определяется деятельностью фирмы Sheriff, которая контролирует около трети экономики «республики». Также под ее контролем находится и политическая жизнь. Большинство депутатов приднестровского «верховного совета» представляют члены партии «Обновление», которая является ничем иным, как представителем Sheriff. Эта партия использует пророссийскую риторику и в плане политическом ориентирована на Россию. Правда, бизнес-интересы Sheriff есть не только в России, но и в Украине и даже в странах Евросоюза.

Хотя «республика» считается многонациональной и даже имеет три официальных языка (молдавский, русский и украинский), на самом деле здесь осуществляется политика русификации, творится культ России.

Здесь осуществляется политика русификации, творится культ России

Один из моих молдавских коллег, имеющий родственников в Приднестровье и ездящий туда, высказался в том смысле, что эта территория является потерянной для Молдовы. За время существования самопровозглашенной «республики» там выросло новое поколение, которое не воспринимает Молдову. Оно воспитано в пророссийском духе. В школах учат по российским учебникам. Также российской пропагандой зомбировано местное население. Для него Путин, считайте, царь и бог. «Мне трудно общаться со своими родственниками, ‒ говорил этот коллега. ‒ Когда у нас заходит разговор на темы политические, я перевожу разговор на другое».

Также события в Украине имели отношение к тому, что происходило в Приднестровье. Вскоре после Оранжевой революции, в 2006 году, здесь был проведен референдум о присоединении к России. Разумеется, более 90% высказались «за».

«Приднестровскую карту» активно разыгрывали россияне после Революции Достоинства. В марта 2014 года «верховная рада» «республики» обратилась в Госдуму России фактически с предложением принять Приднестровье в состав России. Готовилось взаимодействие этого образования с так называемыми «новороссийскими республиками» ‒ особенно с одесскими «новоросами».

Приднестровье для Молдовы ‒ это примерно то же, что для Украины Крым и занятая российско-гибридными войсками часть Донбасса

В последнее время Украина начала придирчиво контролировать «приднестровско»- украинскую границу. Вероятно, в Киеве поняли: Приднестровская «республика» ‒ это не только проблема Молдовы, но и Украины. С этим, в частности, и связано открытие совместного молдавско-украинского таможенного пункта пропуска «Курчуган-Первомайск» на приднестровском участке границы. Имели значение при этом открытии и выступления Порошенко и Филиппа, в которых прозвучало осуждение сепаратистов Приднестровья. Будем надеяться, что после этого последуют другие шаги. Ведь Приднестровье для Молдовы ‒ это примерно то же, что для Украины Крым и занятая российско-гибридными войсками часть Донбасса. Помогая решать нашим молдавским соседям их приднестровскую проблему, мы делаем определенный шаг и в решении своих проблем, связанных с Крымом и Донбассом.

Однако хочется, чтобы руководство Украины не забывало, что на территории Приднестровья проживает много украинцев. Даже главный университет «республики» назван именем Тараса Шевченко. Национально-культурные потребности этого населения почти не удовлетворяются. Может, пора подумать над этим?

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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