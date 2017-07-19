Российский канал «НТВ» и другие СМИ России сообщили о якобы «туристической блокаде» оккупированного Крыма со стороны Киева. Они утверждают, что на полуостров якобы стоят «многокилометровые очереди», и добавили видео с КПП «Чонгар». А некоторые другие СМИ со ссылкой на ФСБ России написали о «многокилометровых очередях», использовав старую фотографию за апрель 2017 года. Таким образом, туристов ложью заманивают на оккупированный полуостров?

«Власть» Крыма обвинила Киев в «туристической блокаде» полуострова», «Украинские пограничники «маринуют» желающих попасть в Крым». С такими и другими заголовками вышли новости в российских СМИ и на российских телеканалах.

18 июля российский канал «НТВ» сообщил: «Украинская власть пытается препятствовать своим туристам, желающим отдохнуть на крымских берегах». В новости приведены слова подконтрольного Кремлю главы крымского Госкомнаца Заура Смирнова, который говорит, что пограничники якобы получили из Киева «указание создавать искусственные препятствия туристам». Кроме того, по его мнению, «Крым не зависит от украинского туриста».

К новости также прикрепили видео. Однако это видео было сделано для Крым.Реалии ‒ проекта Радіо Свобода ‒​ и оно загружено в сеть еще 3 июля.

На фоне этого ролика ведущая российского «НТВ» говорит о якобы «многокилометровых очередях» из машин в Крым.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал для Радіо Свобода ситуацию на админгранице с оккупированным Россией украинским Крымом и заявил, что именно российские пограничники, временно контролирующие полуостров, замедляют процесс пропуска автомобилей.

Чем медленнее оформляют транспортные средства на той стороне, тем большие скопления происходят. Эту устойчивую тенденцию мы отслеживаем с мая месяца

«Если говорить о причинах возникновения скопления автотранспорта, то их вообще нет на «Чаплинке» и на «Каланчаке». И, да, периодически они возникают на «Чонгаре», но несущественные. По состоянию на 15 часов сегодня (18 июля ‒КР) на «Чонгаре» было до 40 автомобилей ‒ это небольшое скопление автотранспорта на этом направлении. В то же время даже на этом направлении эти скопления возникают из-за того, что представители оккупационных служб очень медленно оформляют автотранспорт. Они сами писали на своих сайтах, что они оформляют в пределах от четырех автомобилей в час. Сейчас несколько тенденция изменилась: они стали оформлять до 10 автомобилей в час. Но эта активизация происходит только в момент приезда съемочных групп российских телеканалов. То есть, эти очереди создаются искусственно. Разумеется, чем медленнее оформляют транспортные средства на той стороне, тем большие скопления происходят. Эту устойчивую тенденцию мы отслеживаем с мая месяца», ‒ заявил Слободян.

Что касается новости российского «НТВ», в ней содержится твитт с якобы актуальным изображением КПП.

Некоторые СМИ России написали об «огромных очередях», использовав то же фото. Например, сайт «Правда.ру» сообщил во вторник о многокилометровых очередях на админгранице со временно оккупированным полуостровом и вышел с заголовком: «Украинцы рвутся в Крым: ФСБ показала многокилометровые очереди».

Многие другие сайты также проиллюстрировали новости этой же фотографией.

Однако фото не новое. Его опубликовали еще 29 апреля на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook. Тогда в ведомстве заявляли, что «власть» полуострова прекратила пропуск через КПВВ «Чонгар» и «Чаплинка»: «Контрольные службы оккупационной власти, напротив контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар» и «Чаплинка» продолжают создавать неудобства для граждан, направляющихся на полуостров. Четвертые сутки подряд они медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению».

Олег Слободян также добавил, что в настоящее время наблюдается тенденция к снижению пассажиро-транспортного потока в оккупированный Крым.

«Если сравнить динамику двух недель июля 2016 года с двумя неделями июля 2017 года, это снижение пассажиропотока на 13% и снижение транспортного потока на 27%. Это устойчивая тенденция к снижению из года в год», ‒ отметил он.