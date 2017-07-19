Специально для Крым.Реалии

Москва готовит Крыму якобы прощение долгов перед украинскими банками. Намерение сугубо политическое, дабы приободрить население перед выборами президента. После Кремль может в любой момент пересмотреть это решение.

В минувшую пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному закону № 422 о погашении долгов крымчан перед украинскими банками. По информации издания «Коммерсант», Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) планируют наделить правом реструктуризации долга или полного его списания. Сам фонд перейдет в распоряжение крымских «властей». Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд рублей неизрасходованного имущественного взноса.

Речь в законопроекте не идет о гарантированном списании долгов. ФЗВ имеет такое право, но не обязанность

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что речь в законопроекте не идет о гарантированном списании долгов. ФЗВ имеет такое право, но не обязанность. Изюминка документа в том, что конкретные правила, определяющие отношения фонда и заемщиков, предлагается передать на уровень Крыма и Севастополя. Там уже готовят региональные «законопроекты», предполагающие, что долг или часть долга до 5 млн рублей подлежит безусловному списанию. Большие суммы могут быть списаны, в зависимости от «обстоятельств, имеющих существенное значение для личности заемщика».

«Долговая эпопея» в Крыму продолжается с начала аннексии. Изначально президент Владимир Путин непрозрачно намекнул, что платить украинским банкам не нужно. Затем в декабре 2015 года приняли указанный закон №422, который поверг в шок республиканские «власти». Путин его подписал без возражений. Документ определил порядок взыскания долгов крымчан перед украинскими финучреждениями, покинувшими полуостров. Взимать деньги могли аккредитованные при ФЗВ российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в фонде аккредитованы четыре компании. Они приобрели более 1 млрд рублей долгов крымчан. Администрация президента России и руководство Госдумы не удосужилось даже поставить крымские «власти» в известность о разработке документа. В «госсовете» и «совмине» неоднократно заявляли, что намерены инициировать поправки к принятому документу, но дальше разговоров дело не пошло.

Нынешний проект – инициатива Кремля. Сомнительно, что депутаты всерьез задумались о проблемах крымчан. Российский парламентаризм давно стал формальностью, а Госдума де-факто превратилась в «законотворческое» подразделение администрации президента. С одной стороны, принятие такого проекта говорит о непоследовательности Москвы, а с другой – речь идет о вынужденных мерах со стороны Кремля. Причины тут две. Первое – предстоящие выборы президента России, назначенные на очередную годовщину «присоединения» Крыма. Окружение Путина рассматривает голосование как «референдум» о доверии действующему президенту. Незаконное голосование в оккупированном Крыму станет неким подтверждением «исторического выбора», сделанного в 2014 году. Сомнительно, что крымчане, поиздержавшись за четыре года российского «изобилия», покажут северокорейские 97% за Владимира Путина. Именно на такой результат нацеливается Кремль.

Кремлю и республиканской «власти», дабы завлечь людей на избирательные участки, необходимо дать им реальные «плюшки». Долговая амнистия – один из таких электоральных пряников

Им нужны показатели, примерно равные результатам оккупационного «референдума». Можно «нарисовать» любые цифры, но имеются непубличные факторы, которые делают такой вариант бессмысленным. Выборы главы государства – важный показатель эффективности республиканского «руководства». В путинской «вертикали власти» качество работы губернаторов определяется персональной лояльностью и умением показать нужный результат на выборах. Экономическое состояние региона и уровень благосостояния значения не имеют. Крымскому «главе» Сергею Аксенову и «спикеру» Владимиру Константинову придется мобилизовать на выборы всех, имеющих право голоса. Одними бюджетниками и административным ресурсом тут не обойдешься. Кремлю и республиканской «власти», дабы завлечь людей на избирательные участки, необходимо дать им реальные «плюшки». На одних разговорах о «больших деньгах» из России уже не выедешь. Долговая амнистия – один из таких электоральных пряников.

Второе, действия Кремля – реакция на укрепление Украинского государства и антимосковскую тактику Запада. Первые полтора года аннексии сторонники России в Крыму жили под лозунгом «в Украине еще хуже». Теперь самому наивному обывателю очевидно, что уровень жизни на полуострове заметно упал по сравнению с 2013 годом. Украина сохранилась как государство, заручившись поддержкой Брюсселя и Вашингтона. «Разваливающаяся» страна никогда бы не получила безвизовый режим с ЕС. История с турбинами Siemens подчеркнула технологическую отсталость России, слабость страны перед режимом санкций и неспособность полноценно обеспечивать Крым. Властям страны нужно отвлечь внимание крымчан от череды громких провалов.

Долговая амнистия – сомнительный подарок. После выборов Москва с легкостью может отобрать этот «пряник», изменив федеральный закон или надавив на республиканское «начальство»

Радоваться кремлевской щедрости не стоит. Долговая амнистия – сомнительный подарок. После выборов Москва с легкостью может отобрать этот «пряник», изменив федеральный закон или надавив на республиканское «начальство». Критерии для списания украинских кредитов изначально выглядят размытыми. Под давлением центрального правительства ФЗВ может пересмотреть их в любой момент. Для этого имеются объективные причины. Закон №422 принимали в угоду околокремлевскому бизнесу (выбивание долгов), а также из имиджевых соображений.

В России официально более шести миллионов граждан не могут выплатить кредиты. Если посчитать вместе с членами семей, окажется, что около 20 млн. россиян напрямую или опосредованно имеют проблемы с банками. Они могут воспринять послабления для крымчан как личное оскорбление. Особенно с учетом того, что после аннексии доллар в стране «подскочил» в два раза. Обыватели, невзирая на патриотический пафос, уверены, что причина именно в Крыме. Москве, дабы лишний раз не будоражить население, придется пересматривать преференции для республики.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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