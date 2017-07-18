Скандал с поставкой двух газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым и не думает утихать. В России он уже вылился в судебные тяжбы и уголовные дела. В соцсетях предполагают, что последствия нарушения санкций будут серьезными как для Siemens, так и для российской стороны.

13 июля ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге директора компании «Силовые машины» Романа Филиппова по подозрению в разглашении государственной тайны. Известно, что эта компания имеет совместное предприятие с концерном Siemens и замешана в скандале с поставкой турбин в Крым.

zloy-odessit

...Безусловно, данное задержание напрямую связано с разгоревшимся скандалом, ведь злосчастные турбины GT5-2000E производятся совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины – компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин». Но, вот что мне интересно…

Филиппова задержали за разглашение гостайны, выходит, что нарушение санкций в виде поставки турбин в оккупированный Крым является гостайной? Но в России ведь заявили, что поскольку турбины были собраны в РФ, то они не попадают под действие санкций. К примеру, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил следующее, цитирую дословно: турбины в Крыму зарубежного производства, но с российским сертификатом, то есть это российские турбины.

Выходит, что нарушение санкций в виде поставки турбин в оккупированный Крым является гостайной?

​Но раз так, то почему поставка турбин, которые по логике кремля не попадают под действие санкций, ведь они, типа, российские, попадала под действие гостайны?

Также мне не совсем понятно, почему все камни разом попадали на Филиппова, ведь известно о поставках турбин стало после публикации в социальных сетях фотографий оных объектов. И их явно не Филиппов публиковал. И продолжает публиковать, к слову сказать.

Да, ситуация до боли напоминает конец тридцатых, когда за малейшую провинность кадры нещадно чистились. И это хороший сигнал, ведь он указывает на то, насколько нервная и напряженная атмосфера нынче в столице страны-изгоя, а методы не меняются еще с тех самых темных годов

Андрей Мальгин

Как бы из-за товарища Филиппова Крым не остался без электричества.

...Продался буржуинам товарищ Филиппов. Выдал страшную тайну о том, что турбины выпускала не его компания, а компания "Сименс". Если б не он, никто бы, конечно, не догадался

Konstantin Kukushkin

Турбины для Крыма правда доработали на России – спилили напильником серийники и производителя.

А Сименс уже вертится как уж на сковородке. Обещает сам всех засудить кто в Крым значит турбины привез. Сименс, ты как штраф увидишь – их пешком [блин] оттуда вынесешь

Концерн Siemens, в свою очередь, подал иски в Арбитражный суд Москвы на своих российских партнеров, замешанных в поставке турбин в Крым. Но в соцсетях по-прежнему не верят в то, что немецкая компания не причастна к грубому нарушению санкционного режима. К тому же, обнаружились старые публикации, из которых можно сделать вывод о том, что сделка готовилась давно и с участием Siemens.

Dmitry Ussatenko

Бабло – Санкции ЕС 2:0 Деньги выигрывают…

Ар Спиритус

"Держи вора" – крикнул Сименс

Aleksander V. Opriszczenko-Romanowski

Лукавит немецкая компания. Турбины – не табуретка, без ведома производителя их нельзя в одночасье взять и перенести в несогласованное место. Площадка готовилась заранее и естественно siemens принимал непосредственное участие в этом процессе. Наверное, думали, что удастся втихую, ан нет...

Игорь Константинов

...Я лично считаю, что кто-то то в Сименсе получил крупногабаритную взятку за организацию схемы поставки оборудования вопреки санкций.

Тот же Сименс уже однажды, кажется, признавался в получении взяток его сотрудниками от российских различных ведомств.

Кстати, многие международные компании не имеют никакого бизнеса в России, так как это означает для всего мира только одно – если ты ведешь бизнес в России, ты вовлечен в дачу взяток

Некоторые участники обсуждения уверены, что виновные в поставке турбин в Крым вопреки санкциям, понесут наказание.