На днях в медиа была распространена информация о возможном крупном землетрясении в Крыму. СМИ растиражировали сообщение российской газеты «Известия», в котором говорилось, что грядущие подземные толчки указывают «облачные предвестники». Однако сейсмологи опровергли этот прогноз и заявили, что нигде в мире нет технологий, позволяющих заранее определить дату и мощность землетрясения.

«Сейсмологи ожидают крупное землетрясение в Крыму в течение суток» – новость с таким заголовком вышла на сайте российских «Известий» 18 июля. Предсказывая подземные толчки, издание ссылается на директора Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиана Бурыма.

«Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», – процитировали Бурыма «Известия».

В сообщении утверждается, что землетрясение может произойти в Черном море в 30-50 км к югу от южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года. По данным «Известий», специалисты предупредили о риске землетрясения после обнаружения так называемых облачных предвестников.

Уже через 4 часа после его появления тот же сейсмолог Юлиан Бурым, который в «Известиях» предсказывал землетрясение, дал противоположный прогноз

Данное сообщение получило большое распространение в соцсетях и было растиражировано многими украинскими и российскими медиа. Но уже через 4 часа после его появления тот же сейсмолог Юлиан Бурым, который в «Известиях» предсказывал землетрясение, дал противоположный прогноз. В комментарии агентству ТАСС он заявил, что сейсмологическая ситуация в зоне черноморского побережья Крымского полуострова не вызывает опасений.

«Сейсмоактивность в этом году, не отличается чем-то особенным от предыдущих лет. В среднем у побережья Крыма на расстоянии от 10 до 50 км в море на глубине до 30 км происходят землетрясения, но, каких-то серьезных последствий нет», – заявил сейсмолог.

Корреспондент Крым.Реалии попытался выяснить у самого Юлиана Бурыма, почему в течении дня он дал два противоположных прогноза, однако сейсмолог отказался от комментариев, даже не выслушав вопрос.

«К сожалению, я ничего не могу ответить. У меня нет таких полномочий, тем более никакого события не произошло. Я уже ответил всем, кому мог», – сказал Бурым и бросил трубку.

Можно предположить, что он и не прогнозировал землетрясение, и журналисты «Известий» просто неверно истолковали его слова. Однако подтверждения этому у Бурыма выяснить не удалось, после нашего звонка он перестал брать трубку.

Нет надежной методики

Сейсмологи уже много лет подряд заявляют, что землетрясение в Крыму и в любой другой точке мира в данный момент невозможно с точностью предсказать. Об этом в комментарии для Крым.Реалии заявил заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

В Крыму могут быть землетрясения вплоть до десятибалльных. А когда оно будет, никто не может знать, потому что надежной методики в настоящее время не существует

«В Крыму могут быть землетрясения. Если посмотреть на карту сейсмической опасности, которая является частью государственных строительных норм, то там видно, что в Крыму могут быть землетрясения вплоть до десятибалльных. А когда оно будет, никто не может знать, потому что надежной методики, с помощью которой можно предсказать место, силу и время сильных землетрясений, в настоящее время не существует», – сказал ученый.

По словам Александра Кендзеры, землетрясение происходит, когда напряжение внутри земли достигает границы прочности материала. Тогда возникает разрушение подземных слоев, что вызывает волны, которые на поверхности ощущаются как землетрясение. Ученый подчеркнул, что сейсмологи не могут с точностью предсказать, когда оно произойдет, но они в состоянии отследить изменение напряженно-деформированного состояния среды глубоко под землей. Эти явления можно заранее предугадать с помощью так называемых «предвестников».

«На это (различные физические поля) реагируют как приборы, так и рыбки, слоны, собачки, коты. Их поведение – это тоже предвестники. Но это говорит только об изменении напряженно-деформированного состояния. А то, что оно приведет к землетрясению, это доказать не так просто. В настоящее время невозможен прогноз только по одной причине. Невозможно построить точную модель, как строения, так и всех процессов, которые происходят в зоне подготовки землетрясения», – сказал Александр Кендзера.

Напомним, «Известия» обосновали вероятность грядущего землетрясения тем, что обнаружены облачные предвестники. Александр Кендзера подтвердил, что сейсмологи действительно анализируют состояние облаков, но это всего лишь один предвестник из нескольких сотен.

В 1927 году в Крыму произошло два крупных землетрясения в регионе, о котором идет речь в публикации «Известий»

Сейсмолог отметил, что в 1927 году в Крыму произошло два крупных землетрясения в регионе, о котором идет речь в публикации «Известий». По словам специалиста, подобные толчки в этом же месте могут повториться, но когда это произойдет и произойдет ли вообще – предсказать невозможно.

Александр Кендзера убежден, что даже, если в Ялте случится землетрясение подобной мощности, это не приведет с серьезным последствиям.

«К землетрясениям готовятся. Строители наперед строят здания такими, чтобы они не разрушились при максимально возможных землетрясениях. Если все хорошо построено, то волноваться нечего. Если произойдет землетрясение, оно ничего не разрушит, никого не убьет», – сказал сейсмолог.

Главное – не паниковать

Слухи о возможном землетрясении возле Ялты быстро распространились по ЮБК, и вызвали панику у части местных жителей. В социальных сетях ялтинцы интересуются друг у друга, как ведут себя их домашние животные, а также советуют не ночевать в многоэтажках и на всякий случай держать наготове деньги и документы.

«Коты приходят пожрать ко мне во двор, как обычно. Но правда, я испугалась и осталась у мамы в частном доме, ибо с седьмого этажа падать страшно», – пишет пользовательница «Вконтакте» Алена Аленова.

Слухи о возможном землетрясении возле Ялты быстро распространились по ЮБК, и вызвали панику у части местных жителей

При этом в ялтинских сообществах в соцсетях многие пишут, что подобным прогнозам верить нельзя, поскольку предсказать землетрясение невозможно. Некоторые пользователи считают, что СМИ намерено публикуют подобные фейки, чтобы сорвать курортный сезон. До 2014 года действительно в российских медиа, в частности на телеканале НТВ, нередко сообщали о готовящихся землетрясениях. Бытовало мнение, что это делалось намерено, чтобы отвадить туристов.

Отдельное заявление по поводу возможных подземных толчков также выпустило крымское управление МЧС России. Там также призвали население сохранять спокойствие и заверили, что появившееся предсказание является беспочвенным.

«На сегодняшний день за сейсмической ситуацией на полуострове и прилегающих районах непрерывно следят семь стационарных станций, по данным мониторинга которых аномалий не выявлено. Собранные данные о состоянии животных и рептилий в различных зооуголках и зоопарках Крыма не выявили беспокойства и необычного поведения», – говорится в сообщении.

Подземные толчки небольшой мощности у берегов Крыма происходят постоянно. Как правило они настолько незначительные, что их почти не ощущают

Пресс-служба МЧС добавила, что Крым – это сейсмоопасный регион, где все должны знать правила поведения при крупном землетрясении. В случае наступления этого природного катаклизма главное – не паниковать. По информации МЧС, если в момент землетрясения человек находится на первом или втором этаже, ему нужно быстро покинуть здание и отойти на открытое место. На более высоких этажах следует оставаться в доме и расположиться в безопасном месте: встать в проеме несущих стен, лечь в ванную или под крепкий стол или кровать. Перечень всех правил поведения при землетрясении ведомство разместило на своем сайте.

Подземные толчки небольшой мощности у берегов Крыма происходят постоянно. Как правило они настолько незначительные, что их почти не ощущают жители прибрежных населенных пунктов, но фиксируют приборы сейсмостанций. По данным Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности, в 2016 году было зарегистрировано три таких землетрясения.