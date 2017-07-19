Крымские эксперты не видят серьезной опасности землетрясения на полуострове

Сейсмологическая ситуация в зоне черноморского побережья Крыма не вызывает опасений и не превышает показателей прошлых лет, так считает директор крымского госпредприятия «Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений» Юлиан Бурым.

«Сейсмоактивность в этом году не отличается чем-то особенным от предыдущих лет. В среднем у побережья Крыма на расстоянии от 10 до 50 км в море на глубине до 30 км происходят землетрясения, но каких-то серьезных последствий нет», – сообщил он ТАСС.

Согласно информации, в 2016 году у берегов Крыма было зарегистрировано три землетрясения, но на берегу, в городах и поселках южного берега, их воздействие ощущалось незначительно.

«Ощутить землетрясения очень сложно, в основном приборы фиксируют. А уже к побережью толчки гасятся и землетрясения ощущаются минимально», – сказал директор предприятия.

Бурым считает необходимым восстановить прежнюю систему предупреждения и слежения за сейсмологическими процессами, которая существовала во времена СССР.

«Мы обращаем внимание властей на плачевное состояние сети станций предупреждения. Сейсмических станций у нас семь, а еще необходимо возобновить хотя бы четыре-пять, которые бы работали на современном оборудовании и с использованием новых технологий...», – отмечает Бурым.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном землетрясении в Крыму, позднее спасатели не подтвердили сообщение.

Крым относится к сейсмически опасным территориям. По информации российского управления МЧС по Крыму, за сейсмической ситуацией на полуострове и прилегающих районах следят семь стационарных станций.