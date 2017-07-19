В июльском отчете международной неправительственной организации Human Rights Watch, которая занимается защитой прав человека во всем мире, исследуется вопрос нарушения свободы слова российским правительством как внутри страны, так и в аннексированном Крыму. Эксперты также отмечают, что, начиная с 2012 года, Кремль значительно усилил преследование любой критики правительства ‒ то ли недовольство экономической ситуацией в стране, то ли несогласие с внешней политикой Москвы.

Запретные темы

Организация отмечает, что сегодня многие россияне уже сами не уверены в том, «что является приемлемым мнением, а что может привести к большому штрафу или заключению». Преследования правительства направлены, в первую очередь, на любую «информацию о публичных протестах, политическую сатиру, информацию о ЛГБТ-сообществах, а также выражение мнений относительно действий России в Крыму, на востоке Украины и в Сирии».

Вмешательство государства в дела СМИ достигло уровня, которого не было со времен распада Советского Союза

«Вмешательство государства в дела СМИ достигло уровня, которого не было со времен распада Советского Союза» ‒ все СМИ превратились в «голос государства, используются как инструменты пропаганды для мобилизации патриотической поддержки правительства», ‒ отмечается в исследовании. А потому, как критика Кремля переместилась в интернет-сети, с 2015 года власти приняли закон, согласно которому все веб-провайдеры должны хранить персональные данные российских граждан. Сообщается, что этот закон касается провайдеров электронной почты, социальных сетей, поисковых порталов, например, Google и тому подобное.

Критика аннексии Крыма расценивается в России как «экстремизм»

Критика Российской православной церкви, оккупации Россией Крыма или военного вмешательства России в конфликт в Сирии пока расценивается законами России как «экстремизм».

Критика Российской православной церкви, оккупации Россией Крыма или военного вмешательства России в конфликт в Сирии пока расценивается законами России как «экстремизм»

Авторы приводят пример российского блогера из города Томска, которого в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы за его видео на YouTube, в котором он критикует военное вмешательство России в Украине.

В том же году гражданина России из города Тверь Андрея Бубеева осудили за то, что на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил статью «Крым ‒ это Украина». Отмечается, что на момент заключения в этой социальной сети у Бубеева «было менее 20 друзей».

Проблема свободы слова в оккупированном Крыму

В Крыму новая «власть» уже третий год подряд преследует крымских татар и «заставила все независимые СМИ прекратить свою деятельность на полуострове», ‒ говорится в исследовании.

Любое мирное сопротивление российской власти на аннексированном полуострове приводит к заключению, исчезновению, запугиванию людей

Авторы отмечают, что любое мирное сопротивление российской власти на аннексированном полуострове приводит к заключению, исчезновению, запугиванию людей. Сообщается, что российская «власть» пока преследует как самих членов крымскотатарского Меджлиса, так и их адвокатов.

На оккупированном полуострове также активно преследуют независимых журналистов: например, в 2016 году журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к сепаратизму за его статью под названием «Блокада ‒ необходимый первый шаг к освобождению Крыма».

И в России есть определенные международные обязательства

Россия является подписантом Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах ‒ оба документа обязывают правительства государств защищать свободу слова и информации. Отмечается, что Конституция России гарантирует невмешательство в «сбор, хранение, использование и распространение личной информации человека без его ведома», но другие российские законы противоречат этому положению. Кремль пока нарушает нормы международного права, говорится в исследовании.

Выводы и рекомендации

В выводах Human Rights Watch рекомендует властям России «немедленно прекратить подавление свободы слова», предоставить людям право высказывать критику в отношении правительства, прекратить преследование и отменить необоснованные приговоры против лиц, использовавших свое право на свободу слова, таких как Николай Семена, Ильми Умеров и другие. Международных партнеров России организация призывает обратить внимание на данные, представленные в отчете, и оказывать большее давление на российские власти.