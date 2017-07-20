Экс-главу администрации Керчи Сергея Писарева приговорили к 8 годам колонии строго режима. Керченский городской суд признал его виновным в получении крупной взятки от предпринимателя Николая Рудого. Защита экс-мэра настаивала, что Писарев был только посредником, а деньги предназначались экс-главе горсовета Керчи Ларисе Щербуле. Однако последняя избежала уголовной ответственности и в деле фигурировала как свидетель.

Керченский городской суд, подконтрольный России, вынес приговор Сергею Писареву 19 июля. Обвиняемого на зачтении вердикта не было. По информации керченских новостных сайтов, у Писарева случился инсульт, и сейчас он находится в реанимации. Состояние его здоровья ухудшилось после заседания 17 июля, на котором прокурор запросил для экс-мэра 9 лет колонии строго режима.

В итоге судья Елена Кузьмина ​признала Сергея Писарева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России: получение взятки, совершенное в особо крупном размере. Экс-мэра приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу размером 6,4 миллиона рублей.

Получатель или посредник?

Российские силовики задержали Сергея Писарева 21 июня 2016 года. Пресс-служба крымского управления Следственного комитета России тогда заявляла, что его взяли с поличным.

«По данным следствия, вечером 21 июня 2016 года подозреваемый получил от гражданина взятку в размере 50 тысяч долларов США (3 208 500 рублей) за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – говорилось в сообщении.

Крымские медиа, ссылаясь на собственные источники, в то время сообщали, что обыск в связи с этим делом также провели в кабинете главы городского совета Ларисы Щербулы. Появились сообщения о том, что ее тоже задержали, но позже она заявила, что ее допрашивали как свидетеля.

Позже, когда керченский экс-мэр уже находился под стражей, против него возбудили еще одно уголовное дело – за превышение полномочий. По версии Следкома, Писарев вынес незаконное постановление о включении в городского имущества трех частных многоэтажек.

Дело экс-мэра по первому эпизоду передали в суд в мае этого года. В ходе слушаний выяснилось, что в получении взятки, в котором обвиняют Сергея Писарева, фигурирует и Лариса Щербула – действующий на тот момент председатель горсовета Керчи. До получения этой должности она долгое время работала в компании «Консоль» Владимира Константинова, ее считают человеком крымского спикера.

Ключевым свидетелем в деле Писарева был предприниматель Николай Рудый. На суде он заявил, что, сотрудничая с ФСБ, передал экс-мэру 50 тысяч долларов. Но на допросе предприниматель утверждал, что эти деньги предназначались для Ларисы Щербулы, которая потребовала их за содействие в бизнесе. А Писарев, по словам Рудого, в этой схеме выполнял роль посредника.

Аудиозапись, на которой предположительно Рудый и Щербула обсуждают вопрос денежного вознаграждения, в конце мая появилась в сети YouTube. На ней мужской голос говорит собеседнице, что «Сергей Николаевич без нее не примет решение о скидке по обозначенной сумме». Женский голос сообщает, что больше «не принимает решений по всему, что связано с этим», поскольку она «предана своему шефу».

Несмотря на показания Рудого, в уголовном деле Щербула проходила в статусе свидетеля. Ее вызывали на допрос четырежды, но первые три раза они не являлась на заседания под различными предлогами. 10 июля она все же явилась в суд с адвокатом, но отказалась давать показания, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

Защита Писарева настаивала на том, что деньги предназначались не для него. Адвокат просил суд переквалифицировать действия экс-мэра на менее тяжкую статью и присудить штраф. Но судья поддержала позицию прокуратуры.

Как свергали Щербулу

Лариса Щербула не понесла уголовную ответственность, но эта история не обошлась для нее без последствий. 25 мая на сессии горсовета Керчи часть депутатов потребовала ее отставки. Это произошло после того, как Следственный комитет России направил в городской совет представление, в котором говорилось, что Щербула нарушила антикоррупционное законодательство.

В документе Следкома сообщалось, что бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила предпринимателю решать этот вопрос с Писаревым. В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции» – поскольку не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Группа депутатов от разных фракций 25 мая выступила за отставку главы горсовета прямо на заседании. Однако заместитель Ларисы Щербулы Николай Гусаков поспешно закрыл сессию, заявив, что в зале нет единого мнения по этому поводу. На протяжении месяца оппоненты главы горсовета направляли письма во все возможные российские инстанции, агитировали остальных депутатов, устраивали митинги и пытались поднять шумиху в СМИ и социальных сетях.

В итоге Лариса Щербула ушла с должности, написав заявление об увольнении «по семейным обстоятельствам». На внеочередной сессии горсовета 23 июня об этом объявил председательствующий Николай Гусаков. Присутствующие поддержали отставку единогласно. После принятого решения слово взяла сама Щербула. Она ничего ни сказала об обвинениях в коррупции и произнесла пространную речь, в которой поблагодарила присутствующих за совместную работу.

И хотя Щербула лишилась поста главы горсовета, она сохранила за собой полномочия депутата.

После сессии, на которой она была уволена, фракция «Единой России» исключила из своих рядов главного оппонента Ларисы Щербулы депутата Андрея Круглова.

«Это чистой воды подстава»

Депутатская группа, которая боролась за отставку главы горсовета Ларисы Щербулы, недовольна приговором, который вынесли экс-мэру Сергею Писареву. Керченские оппозиционеры считают, что бывший глава горадминистрации получил незаслуженно суровое наказание, а главный виновный избежал ответственности.

Лидер фракции КПРФ в керченском горсовете Иван Желтенко считает, что обвинения против Писарева были сфабрикованы в интересах Щербулы и ее покровителей в Симферополе.

Это чистой воды подстава. Видно, дана команда Сергея Николаевича не выпускать

«Это чистой воды подстава. Просто диктуют из Симферополя, видно, дана команда Сергея Николаевича не выпускать. Потому что если, не дай бог, выпустят, он, конечно, не успокоится. Скажу честно, вчера на внеочередной сессии Щербула Лариса Викторовна просто нагло сидела и улыбалась. Она должна стоять на коленях у дверей реанимации и молить господа бога, чтобы он выжил!» – сказал Желенко в комментарии для Крым.Реалии.

Депутат считает, что Писарев виновен в нарушении законодательства, но преступление, которое ему инкриминировали, он не совершал.

«Вину его не снимаю ни в каком плане. А в каком плане он виновен? Зная, что будет передаваться взятка, он обязан был поставить в известность. А он не поставил. Даже если на него надавили, сказали передать, это его вина. И он должен быть наказан. Но, извините, не восемь лет!» – заявил депутат.

Примерно также оценивает судебный вердикт главный оппонент Ларисы Щербулы в горсовете Керчи Андрей Круглов.

Суд во внимание не берет то, что Щербула полностью курировала проход денег

«Знаете, это, как в фильме «Берегись автомобиля», он виноват, но он не виноват. Он взял деньги, знал о том, что их надо будет брать. Он виноват, так как не сообщил куда надо. Но в деле везде фигурируют Щербула и Константинов. Суд во внимание не берет вообще то, что она полностью курировала проход денег», – сказал Андрей Круглов в комментарии для Крым.Реалии.

Депутат высказал мнение, что Щербуле удалось избежать ответственности, потому что «ее кто-то покрывал», но не называл конкретные фамилии. А депутат Иван Желтенко считает, что экс-глава горсовета осталась на свободе благодаря покровительству спикера Владимира Константинова.

«Когда выйдет срок, и решат Константинова убрать, тогда и дадут отмашку. Я разговаривал с компетентными людьми, и они мне четко говорят – отмашку еще не дали», – сказал Желтенко.

Лариса Щербула за все время не сделала ни одного публичного заявление по поводу дела Писарева. Корреспонденты Крым.Реалии неоднократно обращались к ней за комментарием, но она игнорировала наши сообщения.

Адвокат Писарева сообщила, что готовит аппеляцию для обжалования приговора.