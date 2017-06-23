В Керчи, похоже, поставили точку в скандале с участием главы местного горсовета Ларисы Щербулы. В конце мая Следственный комитет России обвинил ее в нарушении антикоррупционного законодательства, и на протяжении месяца группа депутатов боролась за ее отставку. Все это время Щербула, которую считают ставленницей спикера Владимира Константинова, делала вид, что не замечает обвинений в свой адрес, и продолжала выполнять обязанности. А 22 июня она объявила, что увольняется по собственному желанию «в связи с семейными обстоятельствами».

Члены керченского отделения партии «Единая Россия» 22 июня собрались на внеочередную конференцию. Помимо местных «единороссов», в ней принимали участие двое гостей из Симферополя: первый вице-спикер Крыма Наталья Маленко и депутат крымского парламента Ефим Фикс.

Собрание проходило за закрытыми дверями: местных журналистов на него пропустили, сославшись на отсутствие у них аккредитации. После конференции стало известно, что единственным вопросом, который там рассматривали, была кандидатура председателя керченского горсовета.

Депутат Ефим Фикс рассказал журналистам, что Лариса Щербула «написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию» и на партийной конференции рекомендовала избрать новым главой городского совета своего зама Николая Гусакова.

На сайте керченского горсовета сообщается, что «единороссы» также выдвинули альтернативную кандидатуру – депутата Елены Дегтяревой. Но в результате внутрипартийного голосования победил Николай Гусаков – его и решили рекомендовать на пост главы горсовета.

Обвинения Следкома и компромат

Лариса Щербула занимала пост главы керченского горсовета с декабря 2014 года. До этого назначения она работала в корпорации «Консоль» Владимира Константинова, в связи с чем ее считают ставленницей крымского спикера.

Впервые кресло под ней зашаталось 25 мая. Тогда на очередной сессии горсовета депутат Андрей Круглов обратился к коллегам с заявлением о том, что председатель нарушила антикоррупционное законодательство.

Он зачитал представление Следственного комитета России, в котором говорится, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий бывшего мэра Сергея Писарева, когда тот вымогал взятку у местного предпринимателя. В документе Следкома сообщалось, что этот бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила бизнесмену решать этот вопрос с Писаревым. В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции» – поскольку не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Когда Андрей Круглов зачитал представление на сессии, это вызвало бурную реакцию его коллег. Некоторые депутаты призвали создать рабочую группу и отстранить главу горсовета от занимаемой должности. Сама Щербула в этот момент отсутствовала – заседание вел ее заместитель Николай Гусаков. Он заявил, что в зале нет единого мнения по вопросу, и закрыл сессию, несмотря на протесты в зале.

На следующий день, 26 мая, депутаты из числа несогласных провели собрание комиссии по вопросам регламента и депутатской этики. На нем они приняли решение о необходимости отправить Ларису Щербулу в отставку. В эти дни в интернете появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы разговор между Щербулой и предпринимателем, давшим взятку экс-главе керченской администрации Сергею Писареву.

На записи мужской голос говорит собеседнице, что «Сергей Николаевич без нее не примет решение о скидке по обозначенной сумме». Женский голос сообщает, что больше «не принимает решений по всему, что связано с этим», поскольку она «предана своему шефу». О чем именно идет разговор на записи – не понятно.

Устранение главного оппозиционера

Почти месяц группа керченских депутатов под предводительством Андрея Круглова добивались отставки Щербулы. Они направили письма в российские силовые органы и обращение к крымскому руководству. 29 мая группа из десяти депутатов подала в канцелярию проект решения «Об удалении председателя Керченского городского совета в отставку».

Керченские «оппозиционеры» жаловались, что Щербула, используя свои связи, оказывает на них давление. По их словам, депутатов запугивали увольнением и исключением из фракции, а некоторых, наоборот, пытались задобрить заманчивыми деловыми предложениями.

17 июня местные депутаты от КПРФ даже организовали митинг против коррупции, основным требованием которого была отставка Щербулы.

За месяц протестов глава горсовета ни разу не прокомментировала ситуацию. Она регулярно обновляла свою страницу в фейсбуке, но все ее публикации касались повседневной работы главы горсовета.

В это время в Керченском городском суде продолжались слушания по делу экс-мэра Сергея Писарева. Присутствовавшие на нем депутаты утверждали: фигурант этого дела – предприниматель по фамилии Рудый – заявлял на заседаниях, что взятку у него вымогал не только Писарев, но и сама Щербула. В течении последнего месяца суд трижды вызывал главу горсовета в качестве свидетеля, но она не приходила на допрос под различными предлогами.

В итоге Лариса Щербула ушла с должности, написав заявление об увольнении «по семейным обстоятельствам». На внеочередной сессии горсовета об этом объявил председательствующий Николай Гусаков Присутствующие поддержали отставку Щербулы единогласно. Перед сессией ходили слухи, что на него приедет подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, но вместо этого прибыл его заместитель Игорь Михайличенко. После принятого решения слово взяла сама Щербула. Она ничего ни сказала об обвинениях в коррупции и произнесла пространную речь, в которой поблагодарила присутствующих и назвала Керчь «самым древним городом России».

Следом состоялись выборы нового главы горсовета. Фракция «Единой России» выдвинула Николая Гусакова. Фракция КПРФ, в свою очередь, определила своего кандидата. Им стал Андрей Круглов – член фракции «Единой России» и главный инициатор борьбы с Ларисой Щербулой. По итогу закрытого голосования со значительным перевесом победил Гусаков. Он получил 21 голос, в то время как Круглов – всего 4.

Даже те «единороссы», которые меня поддерживали, оказались предателями

После сессии последнего исключили из «Единой России». Формальной причиной исключения стало его несогласованное выдвижение в главы горсовета от другой партии. Но сам Круглов считает, что его выгнали, так как он был лидером протестов за отставку Щербулы.

«Члены политсовета и фракции решили, что коррупции в Керчи есть место быть. А правде – даже если горькой правде – в Керчи места не быть. Другого не дано. Даже те «единороссы», которые меня поддерживали, оказались предателями», – сказал Круглов в комментарии для Крым.Реалии.

Он добавил, что намерен оспаривать свое исключение из партии. Отставкой Щербулы Круглов остался недоволен, поскольку она ушла сама и избежала ответственности. По мнению депутата, это позволит бывшей главе горсовета без проблем устроиться на любую другую чиновничью должность и остаться безнаказанной.