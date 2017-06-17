Керченские коммунисты на митинге требовали отставки Щербулы

В Керчи в субботу, 17 июня, местные коммунисты провели в сквере Летчиков митинг против коррупции. Участники потребовали, в частности, отставки нынешней главы подконтрольного Кремлю керченского городского совета Ларисы Щербулы. Об этом сообщает сайт «Керчь.ФМ».

Лидер местных коммунистов и депутат подконтрольного России керченского горсовета Иван Желтенко в своем выступлении сказал, что он присутствовал на последнем судебном заседании по «делу Писарева» и лично слышал, что предприниматель, который давал взятку экс-мэру, сказал суду, что Щербула якобы просила 70 тысяч рублей.

После этого Желтенко попросил Щербулу подать в отставку. «Мы просто краснеем за вас. Это позор. Я как-то заявлял, что со времен Митридата не было такой бездарности. Митридат не мог себе даже позволить такое, что позволяет она. У людей, пришедших к власти, просто сорвало крышу, а при этом страдаем мы», – цитирует Желтенко «Керчь.ФМ».

Издание отмечает, что практически весь митинг на камеру снимал сотрудник российской полиции.

Лаиса Щербула высказанные на митинге обвинения пока публично не комментировала.

Ранее сообщалось, что подконтрольная Кремлю администрация Керчи не дала разрешения городской организации КПРФ на проведение антикоррупционного митинга. В ответ на это лидер керченских коммунистов Иван Желтенко в комментарии местным журналистам заявил, что коммунистов «отказ не остановит».

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментирует судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щербула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.​

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление.