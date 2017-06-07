Председатель подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Лариса Щербула, имя которой фигурирует в материалах дела бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, которого подозревают во взятке, не явилась в суд 7 июня.

Заседание по «делу Писарева» проходило в Керчи в среду, 7 июня. В этот день Щербула опубликовала в своем Фейсбуке сообщение о том, что она выехала в Севастополь на заседание межведомственной рабочей группы по созданию «Военно-патриотического парка культуры и отдыха» Вооруженных сил России «Патриот» в Севастополе.

«Планируем сформировать группу керченских деток, которые посетят экспозицию. По Керчи разработана дорожная карта, которая в настоящее время проходит стадию согласования», – написала Щербула и опубликовала фотографии из Севастополя.

Керченские СМИ подтверждают отсутствие Щербулы на судебном заседании.

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.​

25 июня 2017 года на сессии горсовета Керчи депутат Андрей Круглов заявил, что Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. Он зачитал представление Следственного комитета России, в котором говорится, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий Сергея Писарева, когда тот вымогал взятку у местного предпринимателя. В документе Следкома говорилось, что этот бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила бизнесмену решать этот вопрос с Писаревым.

В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции»: не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление.

Лариса Щербула не комментирует судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева.