Власти Керчи запретили коммунистам провести митинг против коррупции

Подконтрольная Кремлю администрация Керчи не дала разрешения городской организации КПРФ на проведение антикоррупционного митинга, сообщают 9 июня керченские СМИ.

Накануне депутат Керченского горсовета Андрей Круглов сообщил Крым.Реалии, что местные коммунисты планируют на 17 июня проведение митинга «против коррупции, захлестнувшей Керчь».

Сайт «Керчь ФМ» цитирует депутата керченского горсовета, лидера местных коммунистов Ивана Желтенко, который утверждает, что глава администрации Керчи Сергей Бороздин объяснил отказ запланированным ранее детским конкурсом, который якобы должен пройти на том же месте.

На сайте администрации Керчи информация о детском мероприятии, по состоянию на 12 часов пятницы, отсутствует. В то же время, на сайте 9 июня появились две публикации, информирующие об опасности, связанной с проведением массовых мероприятий, и об «ответственности граждан за экстремизм и терроризм».

Иван Желтенко в комментарии местным журналистам заявил, что коммунистов «отказ не остановит».

«Мы намереваемся всеми законными способами искоренять коррупцию в городе, как сорняки. Мы будем проводить не запрещенные законом одиночные пикеты, будем лично, как депутаты, встречаться со своими избирателями и до них доносить всю правду о ситуации в городе», – заявил Желтенко.

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментирует судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щербула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.​

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление.