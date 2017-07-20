«Тайная вечеря» Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу новостей в СМИ о якобы его тайной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как пояснили в Белом доме, между двумя лидерами состоялся лишь «короткий разговор» во время обеда для лидеров «Группы двадцати» на саммите в Германии, а не полноценная вторая встреча.

На странице американского президента Дональда Трампа в твиттере появилось сообщение о новостях в СМИ о его «тайной вечере» с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге:

«Фейковые новости о тайной вечере с Путиным ‒ «больные». Все лидеры «Группы двадцати» и их жены были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!».

В среду СМИ сообщили о втором разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся во время обеда для лидеров «Группы двадцати» на саммите в Германии. К примеру, BBC пишет:

«Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели еще один, ранее нераскрытый, разговор во время «Группы двадцати» в этом месяце, подтвердили в Белом доме. Мистер Трамп оставил свое кресло и направился к Путину, который сидел рядом с женой мистера Трампа, Меланией. Президент США остался наедине с Путиным, кроме присутствия официального переводчика президента России».

Ян Бреммер, президент американской группы Eurasia Group, которая впервые сообщила об этом в информационном бюллетене для клиентов, сказал по этому поводу: «Дональд Трамп встал из-за стола и сидел с Путиным около часа, он был очень быстрым и очень дружелюбным. Никого другого рядом не было, поэтому темы обсуждения не были известны».

Инсинуации о том, что Белый дом пытался скрыть вторую встречу, – лживые, подлые и абсурдные

Официальный представитель Белого дома сообщил, что между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было полноценной второй встречи, а лишь «краткий разговор». «Инсинуации о том, что Белый дом пытался скрыть вторую встречу, – лживые, подлые и абсурдные», ‒ отметил представитель Белого дома.

Некоторые западные, российские, украинские СМИ, а также различные малоизвестные сайты действительно использовали в своих заголовках формулировку «тайная встреча».